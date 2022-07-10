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《霍爾》卡西法、小龍貓變成露營提燈　會發光掛在包包上超Q

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記者陳美伶／綜合報導

吉卜力動畫深受大家喜愛，專門販售周邊的「橡子共和國」也不斷有新商品滿足收藏欲望，近日吉卜力旗下的美式品牌「GBL」推出了3款露營提燈鑰匙圈，可以看到《天空之城》的飛行石、《龍貓》的小龍貓、《霍爾的移動城堡》的卡西法被放進迷你露營提燈中，閃閃發光的模樣超可愛，一曝光就掀起討論。

▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）

▲吉卜力旗下美式品牌「GBL」推出的提燈鑰匙圈。（圖／翻攝自donguri-sora，下同）

吉卜力旗下的「GBL」是專為大人粉絲成立的品牌，推出的商品皆以美式休閒風格的服飾為主，這回新推出3款鑰匙圈，將《天空之城》的飛行石、《龍貓》的小龍貓、《霍爾的移動城堡》卡西法放進露營提燈中，模樣十分可愛，特別的是還能裝入電池使用，裡頭的飛行石、小龍貓與卡西法就會發光，不僅可以掛在背包上，鍊子取下就是一般擺飾，身為吉卜力的粉絲，馬上就被擄獲。

▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）

▲紅色提燈裡的是《天空之城》的飛行石。

▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）

▲綠色提燈裡的是《龍貓》的小龍貓。

▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）▲吉卜力 。（圖／翻攝自dongurisoranoue）

▲黃色提燈裡的是《霍爾的移動城堡》卡西法。

GBL露營燈鑰匙圈已於7月9日在日本限量開賣，每一款為2,420日圓含稅（約台幣530元），台灣橡子共和國官網尚未有販售消息，想入手的只能先找代購滿足擁有的慾望了。

今年人氣動畫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第一季第一部分已播畢，第二部分將於10月開播，人氣不減的迎來許多周邊商品推出，曾與《咒術迴戰》、《進擊的巨人》合作過的日本職棒也乘著這股風潮，宣布推出系列周邊；可愛的安妮亞出現不同的球衣上，除此之外，還有佛傑一家的應援毛巾、手提包包等商品，全系列已開賣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▲《間諜家家酒》與日本職棒合作推出許多周邊。（圖／翻攝自プロ野球12球団コラボグッズ通販）

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關鍵字：

吉卜力, 龍貓, 霍爾的移動城堡, 天空之城, GBL

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