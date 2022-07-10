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居家5款超實用「驅蚊神器」　兩用滅蚊燈、防蚊液絕對是必備

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文／職場人

一天下雨、一天大太陽，悶熱的天氣總是會滋生許多蚊蠅，尤其是端午節過後，回家常常看到手上、腿上一碗碗紅豆冰；好不容易回到家裡卻還是看著蚊子肆無忌憚地飛來飛去？今天編輯要來介紹5款居家必備的超實用「驅蚊神器」，美型電蚊拍、滅蚊燈千元有找！

居家必備驅蚊神器

1.KINYO磁懸浮吸入式捕蚊燈

▲KINYO磁懸浮吸入式捕蚊燈，NT$699。（圖／kinyo.tw）

第一款要介紹的是KINYO的「磁懸浮吸入式捕蚊燈」，它是採用10個LED紫光燈珠吸引捕捉蚊蟲，裡頭的靜音直流風機可以將牠們吸進儲蚊盒，最後以物理脫水方式風乾，非常好清理；而它的機身簡約，不管是何種居家風格都能輕鬆駕馭。如果睡前想要有安靜的環境，一定要提前在空房開啟，因為人的體溫與氣味更能吸引蚊子！

2.NICONICO高效電擊兩用捕蚊燈

▲NICONICO高效電擊兩用捕蚊燈，NT$1,280（圖／NICONICO

如果是小空間家庭或租屋族，就很適合NICONICO的「高效電擊兩用捕蚊燈」，因為它設計成捕蚊燈與電蚊拍二合一，可隨時隨地自由切換（握把收納在後）。它的面積為28公分，擁有三層密集網面＆雙頻UV燈誘蚊，絕對不會出現漏網之「蚊」，且它支援USB充電，出外露營帶著也很讚！

3.勳風S握把三層網電蚊拍

▲勳風S握把三層網電蚊拍，NT$329元／2入。（圖／costco

第三款是好市多每次上架都會缺貨的勳風「S握把三層網電蚊拍」，它是採大小網格交錯的設計，可以讓蚊蟲只進不出；特別的S型把手，可與牆面與地面完美貼合；4000V瞬間電壓，連大型蚊蟲都可一併處理（蟑螂蜘蛛等等）。而它還有便利的吊掛帶設計，方便收納不佔空間。（需使用三號電池×2）

4.C.M.中美蚊避防蚊液

▲C.M.中美蚊避防蚊液，NT$529元／3入。（圖／costco

第四款是中美的「蚊避防蚊液」，也是好市多的熱賣商品，不管是大人還是小孩都萬用的一款外出好幫手。它除了可以防蚊之外，還能使壁蝨、跳蚤遠離，夏天絕對是包包必備。至於使用，年齡6個月以上的寶寶就可以塗抹，詳細使用次數可以點網站了解，成人基本上是4小時補充一次，若因為汗水影響就需要再塗一次喔！

5.YOME 雙效滅蚊燈籠

▲YOME 雙效滅蚊燈籠，NT$999（圖／YOME）

YOME的「雙效滅蚊燈籠」採光波電擊＋強力吸入科技，不僅可以將蚊蟲吸進機台還能瞬間電擊，所以標榜「比傳統滅蚊效果提升90%」。因為蚊子喜歡待在高溫的人體旁邊，這台擁有FEVER系統體溫發熱，可以加大誘捕力；最重要的是它僅有35DB的運轉聲，根本超靜音！（可手提外出～）

以上5款居家必備的「驅蚊神器」，對於常常被蚊子叮的編輯，滅蚊燈、電蚊拍＆防蚊液絕對要先加入購物車。為了避免蚊蟲孳生，除了居家環境要確實維持清潔之外，如果陽台有種植花草，也務必檢查是否有積水；最重要的是要輔以物理防治方法喔～如職場人們有其他推薦驅蚊神器，也歡迎留言給編輯喔！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 居家, 電蚊拍, 滅蚊燈, 驅蚊

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