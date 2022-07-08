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千萬網紅「蜜桃臀上貼口袋」逛大街　一線遮胸、背面全空尺度驚人

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記者王則絲／台北報導

義大利始祖級網紅Chiara Ferragni在IG上擁有2,700多萬粉絲，為各大時尚盛會都不可或缺的重要人物，日前Chiara飛往巴黎參加高級訂製時裝周，數天期間她連續換上多套造型，成為時尚媒體的焦點，其中一套性感裝束不只是上身僅用「一線遮胸」，轉到背面更是驚人的「全空」，光溜溜蜜桃臀上貼上兩片黑色的口袋顯得特別搶眼。

▲Chiara Ferragni。（圖／翻攝自IG）

▲Chiara Ferragni穿著MUGLER造型。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）

今年35歲的Chiara Ferragni與音樂人老公Fedez結婚後，育有一子Leone與一女Vittoria，但擁有177公分身高的她身材依然保持得相當纖細，駕馭起時髦衣裝毫不費力。

時裝周期間，Chiara Ferragni天天都有時尚造型分享給粉絲們欣賞，宛如一場個人時裝秀。這天她穿上的是MUGLER 2022春夏系列的鏤空褲裝，充分展現當季的代表風格，上身「一線遮胸」的尺度對Chiara來說是小菜一碟，但下半身的超大尺度絕對足以驚艷她的粉絲們，正面看似正常，不過轉到背面一看幾乎全空！光滑蜜桃臀上兩片黑色口袋貼在上頭，顯得突兀又有些幽默。

▲Chiara Ferragni。（圖／翻攝自IG）

▲Chiara Ferragni。（圖／翻攝自IG）

▲Chiara Ferragni 一身MUGLER造型背後全空超搶眼！（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）

不過其實MUGLER這身服裝露出肌膚的部分都是由一層薄紗拼接相連，那口袋並不是真的用貼的。Chiara Ferragni這身火辣造型在網路上引發討論，有些人抨擊她身為母親應該拿捏尺度，但眾粉絲們多數還是相當支持她忠實呈現好的時尚作品。

▲Chiara Ferragni。（圖／翻攝自IG）

▲更多Chiara Ferragni巴黎高訂周期間造型。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）

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關鍵字：

Chiara Ferragni, 網紅, 巴黎高訂周, MUGLER

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