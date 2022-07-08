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JIMMY CHOO X 美戰還原「月野兔粉靴」！　上萬顆水晶、月亮圖案太夢幻

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記者鮑璿安／台北報導

《美少女戰士》主角月野兔的夢幻造型是粉絲們心目中經典，JIMMY CHOO 於漫畫誕生30週年之際特別打造了限量聯名「訂制水晶長靴」，讓極致璀璨的鞋款誕生，上頭佈滿19,000顆施華洛世奇水晶，頂部飾有月亮圖案，讓女孩們的夢想成真。

▲美少女戰士 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲JIMMY CHOO x 「美少女戰士」聯名訂制水晶靴徹底還原漫畫經典造型 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

「美少女戰士」是由武內直子（Naoko Takeuchi）創作的日本少女漫畫系列， 30 週年紀念計劃自 2012 年起開始籌劃至今， JIMMY CHOO 於東京六本木博物館舉辦的 「美少女戰士」展覽上，正式推出限量聯名訂制水晶長靴。該款桃紅色的過膝長靴徹底還原漫畫經典造型，據了解，光是水晶數量就多達19,000顆，靴口位置則藏入月亮圖案，加上 10 cm高的鞋跟相佐，打造極致夢幻程度。

▲美少女戰士 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲美少女戰士 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲JIMMY CHOO 於東京六本木博物館舉辦的 「美少女戰士」展覽上，正式推出限量聯名訂制水晶長靴 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

JIMMY CHOO x 「美少女戰士」聯名訂制水晶靴售價約台幣44萬元，若想入手該鞋款更需要等待多時，在今年9月前預購至少等上半年，數量有限，計劃於明年2023 年 2 月發貨。

關鍵字：

美少女戰士, 漫畫, JIMMY CHOO , 聯名, 長靴, 水晶

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