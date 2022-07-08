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金卡戴珊靠「一根辮子」遮重點部位！　近期時尚駕馭力越來越強

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記者王則絲／外電報導

網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）來自美國話題度最高的名媛家族，豐滿的葫蘆型身材為她的性感標誌，近日她登上《ALLURE》雜誌封面，大片中只見她化身迪士尼童話中的「長髮公主」，竟是只用「一根辮子」遮掩身體重點部位出鏡，下一套緊身的肉胎裝則是勾勒出她最真實的身材狀態，在挑戰尺度的同時，也展現了她越趨高超的時尚駕馭力。

▲金卡戴珊。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊參加BALMAIN秀造型、於BALENCIAGA走秀造型。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

金卡戴珊近期的話題度仍然居高不下，雖然先前傳出她在Met Gala紅毯時將「瑪麗蓮夢露古董裙」給穿壞，但她在時尚圈的地位依然沒有減弱，近日她還活躍於各大品牌時裝周大秀，並驚喜擔任BALENCIAGA秀上的走秀嘉賓，足見越來越強大的時尚駕馭力。

而近日金卡戴珊登上《ALLURE》畫報釋出，頂著一頭長及拖地的金色長髮造型出鏡，她說道：「當我是金髮時，我是一個完全不同的人。」封面上她將長髮編成一條巨大的辮子，纏繞在身體上遮掩住重要的部位，雖然身上其實有穿著膚色的Bodysuit，但是不明顯，因此顯得特別裸露性感。

接著金卡戴珊換上她最愛的緊身衣造型，這次她穿上的是Alaïa 的裸膚色肉胎裝，勾勒出她最真實的身材樣貌；並嘗試兩套來自Schiaparelli 高級訂製服系列的浮誇禮服，服裝上誇張份量的金色飾物襯托出她的女王氣場。

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關鍵字：

金卡戴珊, Kim Kardashian

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