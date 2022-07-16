統一寶多福犬餐679元　讓狗狗消化道健康、毛髮亮麗

文／C編

吃，是貓咪、狗狗們每天最大的快樂，通常以鮮食為主最佳，但是奴才們生活忙碌，要每天幫主子煮三餐是有點困難，所以很多人都會用飼料取代，來給狗狗好的營養攝取，「Her森森」推出「統一寶多福美食犬餐牛肉口味」15kg、原價700元、特價679元，撿便宜又可以買到好的飼料，一舉兩得。

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▲統一寶多福美食犬餐牛肉口味15kg、原價700元、特價679元，點我購買。

統一寶多福美食犬餐很重視營養成分，並添加納豆益生菌、有機礦物質鋅、絲蘭萃取物，可以讓狗狗維持消化道機能，同時幫助毛髮亮麗，降低便便臭臭的狀況，當然農藥殘留、有毒物質也都會經過檢驗跟過濾，讓狗狗吃得健康。

不僅是營養到位，多福美食犬餐採用7到9mm大小的圓形顆粒，讓狗狗咀嚼更為方便，適合一般成犬叼咬，同時促進腸胃道消化吸收，避免狗狗咬不動或是太小塊狼吞虎嚥的問題，強化消化。

這款犬餐主要是針對成犬設計，全程台灣生產、流程嚴格控管，並定期檢驗黴菌毒素、三聚氰胺等，確保品質安全，所以飼主可以安心，15kg大包裝的款式，也比較符合一般成犬的食量。

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▲統一寶多福美食犬餐牛肉口味15kg、原價700元、特價679元，點我購買。

「Her森森」推出「統一寶多福美食犬餐牛肉口味」15kg、原價700元、特價679元，等於一公斤只要45元，讓主子們可以輕鬆享用，牛肉口味又是狗狗的最愛，讓牠們每一餐都吃得開心、健康，就是主人最幸福的事情。