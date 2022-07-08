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企鵝爬上珍珠浮冰排隊跳水　MIKIMOTO動物珠寶Q爆

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▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO南極洲主題的兩款企鵝造型胸針，姿態靈動且逗趣。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO昨於巴黎發表頂級珠寶系列 「Wild and Wonderful」，將五大洲代表性的野生動物，化為一件件精巧的珠寶，巧妙運用珍珠的天然色澤、形狀，讓動物珠寶更顯生動與俏皮，南極洲主題中的2款企鵝胸針正是最佳代表，一款展現泳姿的企鵝胸針，圓滾滾的肚子即是天然淡水珍珠，另一件胸針則是描繪企鵝爬上象徵浮冰的珍珠，排隊準備躍入海中，模樣逗趣極了。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒戴MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列非洲主題的斑馬紋造型項鍊與手環。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO美洲主題北極熊造型胸針（左），樹蛙造型胸針。

在Wild and Wonderful系列中，MIKIMOTO多數作品以胸針具象展現非洲、美洲、大洋洲、歐亞大陸與南極洲動物的靈動姿態，而大件套鍊則以描繪動物斑紋為主，例如非洲主題的斑馬紋造型項鍊由日本Akoya珍珠織成頸鍊，上方綴以亞歷山大變色石、尖晶石、鑽石表現斑馬紋路，最後點綴深具分量的南洋黑珍珠，優雅且霸氣。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO大洋洲主題無尾熊造型胸針（左），奇異鳥造型胸針。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO非洲主題大象造型蛋白石胸針（左），白犀牛造型胸針。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒展示MIKIMOTO以孔雀羽毛為靈感的黑南洋珍珠與彩色寶石珠寶，呼應歐亞大陸主題。

長鼻子捲著蛋白石的非洲大象胸針、美洲主題的北極熊胸針，皆可見MIKIMOTO引以為傲的珍珠點綴；而在法國珠寶品牌Boucheron最新發布的Ailleurs高級珠寶系列詮釋下，兩種動物全部滿閃閃發亮的鑽石，獨特的磨砂霜晶外貌讓皮毛更顯逼真。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Ailleurs高級珠寶系列的Pebble Woman主題大象與北極熊戒指。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲Boucheron北極熊戒（左）鑲嵌246顆古典玫瑰式切割鑽石，大象戒指模樣可愛。

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關鍵字：

MIKIMOTO, Boucheron

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