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巴黎高訂周／ARMANI PRIVÉ重回1920年代閃耀星河！　東方元素禮服好耐看

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▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列是「閃耀銀河Pétillant」。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

無論時代潮流如何演變，GIORGIO ARMANI PRIVÉ高訂禮服總有一貫的優雅韻味，日前在巴黎高訂週發表的FW22高級訂製服系列中，宛如瞬間穿越回1920年代，各種流光溢彩的極簡廓形禮服，遇上略帶叛逆的夾克展現高超玩味。同時邀請熱門影集《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒塞拉萊（Camille Razat）現身看秀。

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲禮服出現東方風格的花卉 。（圖／品牌提供）

設計師Giorgio Armani以「閃耀銀河Pétillant」來命名秋冬高級訂製服，還未看秀應該就能想像到光彩奪目的禮服模樣。重回1920年代的視覺氛圍，在漆黑的背景中迎來了首套造型，簡潔廓形的墊肩長版大衣，點綴上緞帶珠飾增添神秘感；秀上以無翻領設計的長版外衫佔了多數，紋理間竟透出東方風情，如同中國水墨花卉刺繡的輕柔筆觸，明麗色彩點亮白色、黑色與藍色，與日間西裝的光學圖案碰撞交織。

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲閃耀銀河的秋冬高級訂製服。（圖／品牌提供）

專為晚宴而生的貼身禮服則有多種變化方式，同是深藍色裙身卻玩出新花樣，搭配閃片營造星空閃耀的姿態，也可運用層層薄紗堆疊出氣勢，當然不過時的珠片刺繡依舊是耐看重點，無肩帶長身洋裝熠熠生輝，輕若無物。《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒塞拉萊頭戴貝雷帽，身穿簡潔平口黑裙亮相秀場帶來話題。

▲GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW22高級訂製服系列 。（圖／品牌提供）

▲《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒塞拉萊 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GIORGIO ARMANI, PRIVÉ , 秋冬, 高級訂製服, 巴黎

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