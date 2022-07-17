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「玻尿酸床墊」下殺2980元　QQ獨立筒超好睡、可以機洗最方便

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文／C編

有些小資族在外租屋，怕把房東的床墊弄髒，或是比較講求私人衛生，都會自己買保潔墊來使用，「Her森森」推出「高回彈玻尿酸水洗支撐床墊」，雙人款原價4980元、特價2980元，不僅睡起來涼感又Q彈，還可以用洗衣機清洗，保持床墊乾淨，非常好用。

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▲玻尿酸床墊,床墊,QQ床墊,Her森森,。（圖／Her森森）

▲高回彈玻尿酸水洗支撐床墊，雙人款，原價4980元、特價2980元，點我購買

不只是在外租屋的人必備，因為床墊清理較麻煩，因此保潔墊確實有必要，例如怕月事來襲弄髒，或是家裡有養寵物，擔心牠們上床睡覺，會弄了一床的毛、髒污等等，就可以使用這樣的簡易床墊，使用的時機非常多元又有變化。

這款支撐床墊裡面是QQ獨立筒絲，睡起來有彈力，同時又有支撐力，不會軟趴趴、扁扁的，在表布的設計上，不僅添加玻尿酸，也採用抑菌防水的材質，不用擔心月事來襲、寵物尿尿、或是黴菌滋生的困擾，使用起來更加有機能性。

因為使用防水材質，所以在清潔上也可以直接機洗，定期水洗、曬乾，更加乾淨健康；床墊整體總共有3層結構，包括玻尿酸冰晶層、獨立絲彈力層、防滲透防滑層，不僅大人、小孩、寵物都可以使用，當床墊或是保潔墊都行，功能超多。

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▲玻尿酸床墊,床墊,QQ床墊,Her森森,。（圖／Her森森）

▲高回彈玻尿酸水洗支撐床墊，雙人款，原價4980元、特價2980元，點我購買

「Her森森」推出「高回彈玻尿酸水洗支撐床墊－雙人」，原價4980元、特價2980元，睡起來不僅機能多多，重點是很多人都好評回饋，覺得睡起來實在太舒服，「躺在上面涼涼的」、「比夏天用的竹蓆舒服多了」，可見真的必買。

關鍵字：

玻尿酸床墊, 床墊, QQ床墊, Her森森

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