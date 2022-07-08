積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

▲積家翻轉系列《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》琺瑯腕錶限量10只，3,140,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）擁有自家琺瑯彩繪工坊，細膩畫風深受收藏家喜愛，最新力作是向19世紀日本藝術大師葛飾北齋致敬的Reverso Tribute Enamel Hokusai Amida Falls翻轉系列琺瑯腕錶，重現他於1833至1834年間創作的《諸國瀑布攬勝》浮世繪木刻版畫系列中的《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》，限量10只。

▲翻轉至錶背，積家以大明火琺瑯細膩重現葛飾北齋的木刻版畫作品《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》。

欣賞積家翻轉系列《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》琺瑯腕錶，第一眼會被綠色半透明大明火琺瑯錶面吸引，透出的菱形圖案經過手藝高超工匠以古老車床手工加工而成，再施以至少6層半透明琺瑯才能達到深邃視覺效果；翻轉至錶背則為葛飾北齋名作的縮小版，琺瑯大師為展現木刻版畫的效果，特別研發新的工藝重現原作獨特的「色彩漸變技法」（bokashi），至少耗時70小時才完成。

▲為模仿木刻版畫效果，積家琺瑯工藝師特別研發新工藝重現原作獨特的「色彩漸變技法」。

瑞士名錶Blancpain藝術大師系列的巨浪工藝腕錶，也深受葛飾北齋名作啟發，以他的木刻版畫《神奈川巨浪》為藍本，首次採用墨西哥銀曜石作為錶盤，同時結合日本rokushō綠灰溶液鈍化處理工序、雕刻技術，於面盤上展現掀起巨浪的動感，又帶有神祕氣息；內搭具8天常動力儲存的Cal.13R3A機芯，動力儲存顯示位於錶橋位置。

▲Blancpain受葛飾北齋木刻版畫《神奈川巨浪》啟發的巨浪工藝腕錶，5,454,000元。（圖／Blancpain提供）

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