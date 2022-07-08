頭髮頻繁染燙還是超多！39歲阿Sa分享養髮秘訣　自煮「黑黑粥」食補氣血

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自蔡卓妍微博、品牌提供

阿Sa（蔡卓妍）最近在大陸綜藝節目《乘風破浪的姊姊》中，表現亮眼，奪得冠軍寶座，已經39歲的她在保養上，也是做得相當全面，最近她上社群網站分享自己養髮的技巧，立刻獲得好評迴響，紛紛跟著做起來。

Tip 1：自己煮「養生粥」來吃

因為常常需要做造型，所以養髮就成為很重要的事情，阿Sa就分享，覺得內調、外養很重要，內調就是要補自己的血氣，她會自己煮「養生粥」來吃，把黑米、黑豆跟黑芝麻一起煮，營養又簡單，只要氣血足了，頭髮就會長得快又健康。

Tip 2：Zumba加速血液循環

對於內調部分，阿Sa平時也會跳Zumba來加速血液循環，透過運動讓身體流汗、排出毒素，更加健康，同時循環變好，也會讓頭髮更加健康的生長，所以也是相當重要的關鍵。

Tip 3：頭皮營養加強

除了內調、外養也很重要，阿Sa很重視頭皮的養護，在每天洗完頭之後，將頭髮分線，然後把護髮精華擠在髮線上，分區塗抹之後，就會用手指稍微按壓推抹開，讓精華吸收，早晚各會使用一次，幫助頭皮健康。

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