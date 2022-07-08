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男神陳昊森私下根本香水控，曝「中性香調」的女生最吸引他

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▲▼男神陳昊森私下根本香水控。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲陳昊森狂愛TOM FORD冬日光芒。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／台南報導

戲約不斷的陳昊森，出席TOM FORD BEAUTY台南新天地活動，大方分享他的最愛的香水，更回憶起第一次用香就國中時偷噴媽媽的香水，對他而言，香味不該被侷限性別或風格，可以利用不同款香氛疊香，就像他即便高溫下採訪大飆汗，對自己的香味依然很有自信。

備受時髦人士推崇的TOM FORD BEAUTY在台南開設櫃位，邀請男神陳昊森前來共襄盛舉，他大方分享非常喜歡「冬日光芒」，聞起來就是最幸福的味道，剛好這個香味也是韓星玄彬、孔劉最愛的香氣。

▲▼男神陳昊森私下根本香水控。（圖／品牌提供）

既然對香味情有獨鍾，那麼會想和女友噴同一款香水嗎？他笑回：「不希望和另一半是同一種香氣，因為還是想要有專屬自己的味道。」被問及女生噴怎樣的香水最吸引你？他則說：「喜歡身上帶著中性香調的女生，會覺得她很特別又有個性。」並坦言每天噴上香水會讓自己很有安全感，也變成出門必做的一種儀式了。

▲陳昊森年底即將推出新專輯。

而他除了身上飄香，身材管理更是有一套，他分享最近正在執行一種斷食法，可以滿足口腹之慾，讓他覺得很滿足，他舉例早餐可以吃兩份，像是蘑菇麵、培根起司蛋餅，中午會少吃一點，下午四點左右可以吃些甜點像是起司蛋糕，過了五點就什麼都不能吃，對他而言堪稱最滿足的減肥方法。

▲▼男神陳昊森私下根本香水控。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲TOM FORD 私人調香迷你珍藏禮盒，台南獨家開賣，6,500元。
 

關鍵字：

TOM FORD, 陳昊森, 香水

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