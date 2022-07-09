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《兒時的點點滴滴》長大再看才明白的事：與自己和解，忠於心之所向

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文／女子學

牽動日本動畫半世紀發展的重要電影導演高畑勲，1985年他與宮崎駿、鈴木敏夫共同創辦了「吉卜力工作室」，並發掘了音樂奇才久石讓。向其致敬的「吉卜力動畫大師──高畑勲展」，近期來到了台北流行音樂中心展出，而電影公司甲上娛樂也策劃了「高畑勲影展」於 7月始動，讓人重溫高畑勲那樸實卻帶有豐沛情感的動畫作品。

1991年，吉卜力推出了改編自岡本螢、刀根夕子合著漫畫的《兒時的點點滴滴》。這部以童年片段與現實交錯對比的溫煦動畫，講述27歲的單身上班族妙子在東京做著沒有那麼適合，但也不討厭的工作，某日他向上司請了10天的長假，想去之前待過的大姐夫故鄉「山形縣」，再次體驗從小就嚮往的農村生活。在開始假期之際，妙子小學五年級的回憶不時竄出，這些過往片段也許不全然美好卻深刻，發光的樣子就像是有千言萬言想與妙子訴說。

試過了的感受才是真實的

▲兒時的點點滴滴（圖／STUDIO GHIBLI，下同）

人都是這樣的，我們會美化所有期待的事物，幻想它是如何的美好，但只有在真正的擁有或試過後，才能知道是否真的如此。妙子全家在嘗過稀奇鳳梨的失望反應，與妙子仍不甘心地咀嚼著爸爸、姐姐們遞來的鳳梨，試圖吃出期待中那香甜味道的模樣，可以看出美麗泡泡的幻滅令人難以接受，不過妙子奶奶淡淡地說出的那句：「人活著什麼都要體驗看看嘛。」如救贖般地解開了不如預期的酸楚。

「成長」是接受過去的自己

「毛毛蟲如果沒有經過成蛹的尷尬，不可能變成美麗的蝴蝶。可是我一點也不想變成難看的蛹。」為什麼會一再想起小學五年級的回憶呢？妙子的猜想是「又要面臨尷尬的成蛹期了嗎？」那時要面對青春期、初戀的羞澀，還有難以坦誠自己心情的不安，就正如27歲的現在所經歷的轉折徬徨是另一個蛻變期，也許只有接受每個階段的自己，才能釐清未來的路。

不隨波逐流，有所堅持地走自己的路

到了山形縣後，妙子與大姐夫的表弟敏雄開始熟稔起來，其間敏雄帶著妙子到附近景點走走，對談之中，敏雄問起妙子為何還沒結婚？此時妙子反問：「你的分數除法學得好不好？」妙子始終認為只要分數除法學得好的人，未來一定會很順利，就像他的同學很早就結婚，還有兩個小孩，當他這樣跟敏雄述說時，敏雄道出了這段話：「就像我們農人，也有很多事情必須很執著，愈來愈多人只知道模仿別人，跟著城市的流行走，結果失去了自我。」

人們總是盲從，走著大眾認為對的路走，結果愈走愈徬徨，感到痛苦卻不知如何解套。也許我們選擇的路是孤獨的，但不用背負「他人想法」的重擔，就算沒有璀璨的成就，卻能感到輕鬆自如。

隨著假期結束，在回東京的列車上，妙子若有所思地望向窗外，接著五年級的自己和同學們一個又一個出現在車廂中，靜靜地在妙子背後看著他，就像是在等她下定決心。果然沒多久妙子就下車，再搭上回山形縣的列車，她要去找那個可以讓她撒嬌、耍性子的敏雄，畢竟能遇到懂自己的人是難得的。

在那一刻，妙子把片中一開頭大姐對她說的那句：「你的過去對你來說還真是個沉重的包袱呢。」化為走向未來的養分，也與過往的自己和解，然後朝著心之所向邁進。

延伸閱讀

【高畑勲影展】七年級生的感人回憶：細膩動畫《螢火蟲之墓》，無情戰爭下草民寫實

長大後才看懂！6 位宮崎駿筆下的女主角，為守護愛而淬煉出的堅毅勇敢

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 兒時的點點滴滴, 吉卜力

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