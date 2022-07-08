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巴黎高訂周／宋慧喬露長腿挺FENDI！　秀上京都和服楓葉、黃白鑽珠寶美翻

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記者鮑璿安／台北報導

兼顧傳統與創新已經是各大品牌高級訂製服的理念之一，昨晚（７日）登場的FENDI 2022秋冬高訂系列中，藝術總監 Kim Jones特別將日本京都傳統京友禪和服的楓葉圖案打造成精緻的薄紗禮服，同時更是品牌高級黃鑽與白鑽珠寶首秀，組成奢華搭配。此外，韓國品牌大使宋慧喬也現身會場，身穿秋冬22系列格紋短版夾克與短褲，創造大秀又一高潮。

▲FENDI 。（圖／AP）

▲FENDI 。（圖／AP）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 以京友禪和服中數百年歷史的手工印刷和繪畫模版染色（kata-yuzen）技術，楓葉造型禮服成看點 。（圖／AP、品牌提供）

FENDI 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones提到，「藉由這一季的高訂系列，以京都、巴黎和羅馬為體，研究不同城市的碎片。」可見京都是本季的起點，他以18世紀的和服布料碎片，運用京友禪和服中數百年歷史的手工印刷和繪畫模版染色（kata-yuzen）技術，打造成不對稱剪裁及地長裙。在秀上不斷出現的楓葉圖案，其實也來自和服設計，進化為拼接刺繡禮服、平口亮片裙或是全透明的薄紗，清爽又簡單。

▲FENDI 。（圖／AP）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲一系列駝色套裝以及襯衫式連身裙揭開大秀序幕， 珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi所操刀的高級珠寶也在本季首度現身 。（圖／AP、品牌提供）

品牌開場造型中，一系列駝色套裝以及襯衫式連身裙營造優雅氣質，小羊駝毛料西服與干邑白蘭地色的小牛皮作品中，可以窺見對男裝剪裁技法致敬的痕跡；在內側將日本織品布料用於製作西服內襯與絎縫襯料。此外，珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi所操刀的高級珠寶也在本季首度現身，流光溢彩的白鑽和黃鑽，如同瀑布而下與高級訂製服相佐。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI韓國品牌大使宋慧喬 。（圖／品牌提供）

本季受邀看秀的嘉賓韓國品牌大使宋慧喬，以格紋短版夾克搭配短褲秀出一雙美腿線條，手拿秋冬22系列格紋ISeeU Petite 包款呼應，幹練的短髮造型狀態驚艷粉絲。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

FENDI, 巴黎, 高訂, 宋慧喬, 秋冬

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