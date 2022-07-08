滿滿愛意一次攻頂！七夕就送這3款禮盒　女孩當然招架不住

記者李薇／台北報導

情人之間最浪漫的七夕即將就要到來，避免到時候不知道送什麼禮物，現在就開始準備起來吧！以下就盤點七夕可以送的化妝禮盒單品，絕對可以送到女孩的心坎裡，讓她一輩子都很難忘，當然是要立刻下訂。

＃GIORGIO ARMANI 七夕獻禮

GIORGIO ARMANI一直以來都是女孩心中的夢幻逸品，今年七夕選擇全新更新的超持妝絲絨水慕斯粉底，加一隻唇釉是最好的組合，底妝、唇色一次搞定，滿額還可以享有浪漫的禮盒包裝，直接包材都省起來，滿滿心意一次攻頂！

＃YSL 自由不羈淡香水組

每到情人節，櫃上總是擠滿男性顧客的YSL，在今年同樣推出厲害的組合系列，其中「自由不羈淡香水組」絕對是女孩必備首選，粉紅色的香水瓶身搭配上粉紅色調的精緻皮革香水收藏盒，再搭配限定版的唇膏，紅色的禮盒裝飾打造出極致奢華的體驗，當然是送禮首選。

＃Dior 愛戀七夕

Dior向來也是女孩們心中熱愛的化妝品牌之一，只要送它們家的香水，沒有一個女生招架得住，從今天開始，只要消費滿額5,000元（含任一香水），就可以擁有精緻刻畫著高訂花卉圖騰的「Miss Dior絢麗繁花限量禮盒」，送禮當然就是要最特別。