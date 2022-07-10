生活中的「沉沒成本」讓你失去更多　擺脫束縛選擇自己真正所愛的

文／女子學

「沉沒成本效應」這個心理學名詞，在日常生活非常常見，意指我們在一個人、事、物上花費大量的時間、精力和金錢後，往往在決定未來時，因著眼於眼前失去的代價，死抱著過去不放，導致沉沒成本發生。這個現象不僅發生在生活、職場上，就連感情經營都容易不知不覺陷入沉沒成本的謬論中。

生活中的沉沒成本——選擇你所愛的

▲感情經營容易不知不覺陷入沉沒成本的謬論中（圖／免費圖庫Pexels，下同）

假設你今天去藝文中心遊玩，花了800元預約一個DIY手作課程，但同時看到旁邊有非常引人入勝的街頭表演，也剛好是你最喜歡的主題，此時對你來說街頭表演比手作課程更有趣，那你會選擇去DIY還是看表演呢？許多人可能會選擇 DIY課程，因為已經花了800元報名，機會成本上會覺得損失一筆錢；但你心裡明明知道自己更喜歡表演，既然錢都花了，也拿不回來，為何不選擇自己喜歡的呢？

這就是常見的沉沒成本範例，我們在面臨選擇的當下，不應著重在已損失的成本，更應該考量的是當下的決定及未來的發展。因為失去的已經拿不回來，若拘泥於那些成本，而導致自己做了錯誤的決定，無疑是更大的損失。

職場上的沉沒成本——當下及未來的發展

公司的專案執行，花費的時間、金錢成本更是龐大。想像有一個創新產品，大家已經花了 2 個月構思，也投入 300 萬資金高額研發，但卻苦無成果陷入窘境，此時必然需要討論未來走向：是要繼續投入更多資金開發，還是就此打住呢？

此時，解決之道不外乎先以產品當下狀態，及未來市場性作為考量，如果產品本身發想就走錯方向，也知道當前的商品沒有商機，與其再花 300 萬「救」產品，何不重新花 300 萬做一個新的商品？雖然當下損失那筆資金，但反而可以帶來更大的效益。不過畢竟 300 萬不是小數字，許多人會因為心疼龐大資金的流失，而做出損益較高的抉擇。

感情中的無形束縛——那些付出的青春

沉沒成本在感情經營中是個無形的殺手，經常勒索了雙方的關係。例如小方有個交往 7 年的男友，但最近發現不僅兩人價值觀有落差，甚至男友開始有暴力傾向，此時小方面臨分手抉擇時，顧及青春都奉獻給了男友，如果要再重新認識與經營一段新關係又要花上好幾年，並想到以前殘存的美好回憶後，開始淡化男友的偏差行為，選擇一次又一次給他機會。

相信，許多人都有這樣的類似經歷，在一個對象身上奉獻了青春，一時要離開就覺得「划不來」，畢竟人的青春有限，也不知道能不能再找到合適的對象，因此陷入感情的沉沒成本之中，不斷地被綁架、無法脫困。

我們無法改變過去，但可以把握現在，年少輕狂時總走過許多錯路，經歷不少挫折，但不應該讓這些過往侷限自己，而是將之化為成長的養分，帶領自己走向更寬廣的道路。現在不妨試著，別再為打翻的牛奶哭泣，想著：「重買一瓶就好了！」

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