Krystal帶貨小Ｑ包上藏「浪漫故事」！加碼美腿演繹「花花樂福鞋」

記者王則絲/台北報導

韓女星Krystal(鄭秀晶)憑藉精緻時尚的五官臉孔,獲得時尚圈品牌的喜愛,經常在IG上帶貨生火。最近Krystal就曬出了一款新手袋小Q包,看似簡約的黑色方包上,其實藏著「浪漫故事」,原來這是來自CHARLES & KEITH推出的全新聯名款,該系列還包含了一款「花花樂福鞋」,同樣也由Krystal運用一雙逆天美腿演繹。

▲Krystal曬出CHARLES & KEITH最新聯名手袋與鞋款。(圖/翻攝自IG@vousmevoyez)



Krystal身為CHARLES & KEITH(簡稱小CK)全球品牌大使,每當有新品,理當成為第一個帶貨的女星。這次她在IG上曬的黑色小方包,為CHARLES & KEITH與西班牙藝術家兼攝影師Coco Capitán的合作最新聯名系列,共推出一款手袋與一雙花朵刺繡樂福鞋款。

今年30歲的Coco Capitán畢業於倫敦皇家藝術學院,以詼諧有趣的文字和獨特手繪風格聞名,2017年曾與GUCCI推出聯名,去年則是與COS合作,在時尚聯名的這條路上已擁有不少歷練。

▲CHARLES & KEITH X Coco Capitán聯名系列,將於7月13日上市。(圖/品牌提供)



Coco Capitán這次與CHARLES & KEITH的合作手袋上頭,以花瓣愛情占卜為靈感,寫下了:「THE HOPE THAT CARRIES A BLUE FLOWER GROWING & CRACKING THE CONCRETE, WATERED WITH RAIN IN A CORNER NOBODY STEPS」是講述一段關於藍色花朵自混凝土中堅韌茁壯、而後獨自綻放的浪漫寫意故事,背面還有滿滿的小藍花刺繡;黑色樂福鞋上也同樣佈滿了花花刺繡,非常可愛又實穿。該系列將於7月13日正式上市。

▲Krystal同時也是RALPH LAUREN的稱職代言人。(圖/翻攝自IG@vousmevoyez)



搶手的Krystal同時也擔任RALPH LAUREN的南韓品牌大使,在她的私服與機場造型中經常搭配品牌單品,像是正適合盛夏的草編手袋,注入滿滿的度假情懷,讓人特別想帶去出遊。

►千萬網紅「蜜桃臀上貼口袋」逛大街 一線遮胸、背面全空尺度驚人

►Angelababy披上「繞頸白紗」宛如林間精靈 仙氣四溢融化粉絲