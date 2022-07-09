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Krystal帶貨小Ｑ包上藏「浪漫故事」！加碼美腿演繹「花花樂福鞋」

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記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）憑藉精緻時尚的五官臉孔，獲得時尚圈品牌的喜愛，經常在IG上帶貨生火。最近Krystal就曬出了一款新手袋小Ｑ包，看似簡約的黑色方包上，其實藏著「浪漫故事」，原來這是來自CHARLES & KEITH推出的全新聯名款，該系列還包含了一款「花花樂福鞋」，同樣也由Krystal運用一雙逆天美腿演繹。

▲CHARLES & KEITH 與 藝術家Coco Capitán聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH 與 藝術家Coco Capitán聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Krystal曬出CHARLES & KEITH最新聯名手袋與鞋款。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

Krystal身為CHARLES & KEITH（簡稱小CK）全球品牌大使，每當有新品，理當成為第一個帶貨的女星。這次她在IG上曬的黑色小方包，為CHARLES & KEITH與西班牙藝術家兼攝影師Coco Capitán的合作最新聯名系列，共推出一款手袋與一雙花朵刺繡樂福鞋款。

今年30歲的Coco Capitán畢業於倫敦皇家藝術學院，以詼諧有趣的文字和獨特手繪風格聞名，2017年曾與GUCCI推出聯名，去年則是與COS合作，在時尚聯名的這條路上已擁有不少歷練。

▲CHARLES & KEITH 與 藝術家Coco Capitán聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH 與 藝術家Coco Capitán聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH X Coco Capitán聯名系列，將於7月13日上市。（圖／品牌提供）

Coco Capitán這次與CHARLES & KEITH的合作手袋上頭，以花瓣愛情占卜為靈感，寫下了：「THE HOPE THAT CARRIES A BLUE FLOWER GROWING & CRACKING THE CONCRETE, WATERED WITH RAIN IN A CORNER NOBODY STEPS」是講述一段關於藍色花朵自混凝土中堅韌茁壯、而後獨自綻放的浪漫寫意故事，背面還有滿滿的小藍花刺繡；黑色樂福鞋上也同樣佈滿了花花刺繡，非常可愛又實穿。該系列將於7月13日正式上市。

▲CHARLES & KEITH 與 藝術家Coco Capitán聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Krystal同時也是RALPH LAUREN的稱職代言人。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

搶手的Krystal同時也擔任RALPH LAUREN的南韓品牌大使，在她的私服與機場造型中經常搭配品牌單品，像是正適合盛夏的草編手袋，注入滿滿的度假情懷，讓人特別想帶去出遊。

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關鍵字：

Krystal, 水晶, 鄭秀晶, Charles & Keith, 小ck, Coco Capitán, 聯名

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