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運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top，後V、單肩設計超加分

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▲▼運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

▲楊丞琳示範運動也能穿得很時尚。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣越來越熱，不少女生穿一件Bra Top就出門，私下很愛運動的楊丞琳也在《小紅書》分享4款最愛的Bra Top，每一件都各有巧思，穿起來又很有女人味，如果最近正苦惱該如何挑選下手，跟著買就沒錯。

▲▼運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#後V設計

雖然第一眼看似平凡，但玄機是在背面的V字設計，楊丞琳分享在運動的時候，有些人未必會看到妳的正面，但經過你的身後會覺得V字很美，這樣的巧思就非常加分。

▲▼運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#細帶設計

各式的線條更能襯托女生的曲線，她也大方坦承穿上這件，自己都覺得有點小性感，平時運動外面會再套一件寬大上衣，上衣有時剛好是挖空前胸或後背的時候，微微露出這些線條，會讓整個人看起來特別有造型。

▲▼運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#方領設計

休閒的Bra Top少見的方領設計，再搭流行好一陣子的草綠色，第一眼就十分吸引人，像是有時候做運動或是伸展時會不小心露出內搭，這樣的設計就是超級小心機，不小心露出但很加分。

▲▼運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top 。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#單肩設計

她透露運動時其實不敢單穿，因為穿太單薄會覺得有點害羞，但有時鍛鍊到一個程度的時候，因為流汗會想把外衣脫掉，這時候若裡面是內搭單肩設計就很有造型，這樣的設計也很適合外出，外面套一件西裝外套就超有型。

關鍵字：

楊丞琳, 運動, 穿搭, 背心

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