浪琴招搖時髦雙圈錶帶　鉚釘裝飾露搖滾味

▲模特兒佩戴浪琴表DOLCEVITA多情系列YVY聯名腕錶搭配米白色雙環錶帶，51,900元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）經典錶款DOLCEVITA多情系列迎來嶄新風貌，與瑞士設計師Yvonne Reichmuth於2016年所創立的皮件品牌YVY合作，為此系列腕錶配上靈感源自馬術世界韁繩與馬具的皮革錶帶，繞雙圈的設計存在感強烈，當中黑色款更裝飾鉚釘，為向來優雅的浪琴表注入搖滾氣息。

▲浪琴表DOLCEVITA多情系列YVY聯名腕錶搭配棕色雙環錶帶，51,900元。



DOLCEVITA多情系列腕錶以精緻纖薄的長方形造型著稱，浪琴表與皮件品牌YVY聯名注入新意，由於浪琴表長期支持馬術運動，因此選擇以錶帶詮釋馬與韁繩之間的關係，創作米色皮革、棕色皮革以及黑色搭配鉚釘等3款雙圈錶帶，品牌透露將推出兩種錶殼尺寸，一次滿足男、女顧客。

▲浪琴表DOLCEVITA多情系列YVY聯名腕錶搭配黑色鉚釘雙環錶帶，51,900元。

錶帶賦予腕錶全新靈魂，讓不少女性願意添購錶帶搭配服裝，HUBLOT（宇舶錶）具快拆裝置的Big Bang One Click精鋼鑽錶，只要分別按壓12時與6時位置的梯形按鍵，即可不傷美甲快速換上新儀錶帶，內襯橡膠的鱷魚皮錶帶顏色選擇豐富，不僅能與每日變換的造型絕配，夏天戴錶也清爽不怕黏膩。

▲HUBLOT Big Bang One Click精鋼鑽錶可自由更換繽紛錶帶。（圖／HUBLOT提供）

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