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YG彩妝師教7個隱藏版實用小技巧！「粉底＋1物」遮瑕力秒提升

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▲▼YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲彩妝師教隱藏版化妝小技巧，有些還能幫你省錢。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

眼線液筆用沒多久就乾了？很認真夾翹睫毛，但每次出門沒多久就塌了？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享了7個超實用的「冷門」化妝小技巧，有些隱藏版小妙招不僅能讓妝容更精緻，還能幫你省下不少錢。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃粉底遮瑕力不夠？

想要提高粉底的遮瑕力，可以取一些膚色蜜粉和粉底混合，讓粉底變黏稠，上妝更服貼持久，遮瑕度也提高了。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃畫腮紅怕失手出錯？

很多人畫腮紅時怕下手太重，一不小心就翻車。朴東民分享，可在上粉底前，用口紅先在臉頰上畫2個小V，並用手指輕拍抹開，後續再上粉底，就能打造像是從皮膚裡透出來的好氣色。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃睫毛塌得快？

想讓睫毛更捲翹持久，夾睫毛前可以用打火機加熱睫毛夾上和睫毛接觸的那一面，手摸一下溫度，在微熱的時候夾睫毛，再上睫毛膏，就能維持睫毛一整天不塌。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃眼線液筆乾得快？

發現眼線液筆乾了不能用？先別丟，可以用清水噴濕筆頭，蓋上蓋子甩幾下，就又能用了。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃戴眼鏡時鼻樑容易脫妝？

在眼鏡的鼻托位置上，刷一點蜜粉，這樣就能長時間戴眼鏡，鼻樑處也不會脫妝。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃亮片眼影上眼後容易移位？

想解決大亮片眼影上眼後容易移位的問題，可以先在手上將凡士林和亮片混合，用棉棒沾取，上在眼皮中間，這樣就能讓亮片就能牢牢扒在眼皮上，不會移位。

▲▼ YG彩妝師教7個超實用隱藏化妝技巧。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃修眉後雜毛都黏在臉上？

每次修完眉毛，眉毛都黏在臉上，用刷子掃不掉、紙巾也擦不掉？可以用眉筆的螺旋刷帶一下黏在臉上的眉毛，就能輕鬆刷掉。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 技巧, 秘訣, 實用, 妙招

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