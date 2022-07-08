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薏仁竟比粉粿高！營養師曝「冰品配料熱量排行榜」

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▲▼營養師曝「冰品配料熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲聰明選配料，吃的開心又不怕胖。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣好熱，正是吃剉冰的好時機，但是配料要怎麼搭配才能讓體重安全過關呢？營養師高敏敏分享剉冰配料熱量排行榜，原來花生的熱量最高，粉圓和各式豆類緊追在後，就連看似健康的薏仁熱量也不低，要如何聰明挑，一起來了解。

夏天來碗冰真的很痛快，但常常不小心就讓熱量破表，營養師高敏敏分享，糖水清冰約110大卡，牛奶雪花冰則是雙倍約250大卡，而配料熱量也讓大家一目了然，像是紅豆、波霸珍珠、蜜紅豆、綠豆、花豆都必須適量攝取。

▲▼營養師曝「冰品配料熱量排行榜」 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

像是看似健康的薏仁，熱量居然比粉粿、芋圓、湯圓還高，熱量較低的配料像是椰果、蒟蒻、仙草、愛玉都是好選擇。營養師高敏敏提醒，熱量前3名加總一起，一碗直接超過500大卡，挑選配料之前必須要留意，除了熱量外，配料的含糖量也要注意，若真的很想吃冰，建議可以點一碗和家人朋友分裝，幫助分散熱量與含糖量。

她也提醒有一些吃冰小撇步讓你更健康，像是蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆都是加糖的澱粉，熱量自然比較高，建議吃冰時挑一種豆類就好，花生屬油脂類應注意攝取量，挑選愛玉、仙草、蒟蒻等熱量較低，糖水也可以用天然帶糖水取代，清爽又少負擔。

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關鍵字：

夏日冰品, 配料, 排行榜

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