機車族、戶外咖必買！披肩袖套下殺599元　抵抗紫外線不曬黑

文／C編

夏天想要享受陽光的洗禮，但是又很怕曬黑或是曬傷，那物理性的防曬單品絕對是必要的，「Her森森」推出「MEGA COOUV 防曬披肩冰涼袖套」特價，可以幫助肌膚抵抗紫外線，不要曬成黑碳。

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▲MEGA COOUV 防曬披肩冰涼袖套、防曬帽特價中，點我購買。



袖套看起來好像沒有需求，但像是上班騎車、到戶外打高爾夫球、露營等活動，都會需要袖套，來幫助肌膚避免曬傷，這款冰涼袖套採用的是來自日本的超強機能防曬布料，是一種尼龍纖維材質，擁有令人舒適的冰涼感，夏天穿也不會很熱。

這款袖套可以當作披肩穿在短袖或是背心外面，也可以穿在裡面當作內搭，主要就是擁有防曬的功能，可以避免曬黑，紫外線遮蔽率達到99.9%，能夠幫助肌膚不會出現色差，而且不需要像是防曬乳一樣，重複塗抹才可以達到防曬效果，一穿即有機能。

不僅是防曬效果一流，更重要的是機能的布料經過特殊吸濕排汗加工處理，即使肌膚出汗，也不會感到悶熱不適，同時布料擁有排汗、快乾、透氣、涼感以及手感舒適等特性，穿搭方便又實用，當然必買。

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「Her森森」推出「MEGA COOUV 防曬披肩冰涼袖套」特價，另外還有兒童版、冰感魔術頭巾、折疊帽、涼感冒套等單品，通通有優惠下殺，當然是夏季全面防護必備，連小孩都照顧到了。