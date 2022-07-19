「4星級商旅」台中豐邑住一晚才1450元　逢甲夜市走路3分鐘就到

文／C編

台中有很多好逛的地方、好吃的美食，而且店面空間通常都大，不管是吃飯、逛街都很舒適，「Her森森」推出「台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日」，原價8100元、特價2899元，相當於一人才1450元，還包一餐，趕緊找時間，來一趟都市裡的輕旅行。

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▲台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日，原價8100元、特價2899元，點我購買。



台中豐邑逢甲商旅距離逢甲夜市走路3分鐘就到，超便利的地理位置，肚子餓了可以走到逢甲夜市覓食，累了就能夠回到飯店休息，買東西買太多，走回去放再出來逛也很方便，對於觀光客來說相當方便。

豐邑逢甲商旅設計了6種北歐風格的套房，搭配自然原木素材展現品味，住得開心又舒適，讓人可以瞬間放鬆，設備一應俱全，包括住客專屬停車場、小型會議室、商務中心、健身房、VIVA西餐廳、會議及活動空間等，除了適合出遊住宿，也符合商務需求。

好住不是官方說了算，盤點一下網友的評價，都覺得豐邑逢甲商旅舒適又寬敞，「房間很乾淨，雙人床很大，早餐滿豐富，多樣化，有機會會再入住」、「離逢甲超近，飯店整潔乾淨」、「讓人住過就不想回家了」。

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「Her森森」推出「台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日」，原價8100元、特價2899元，不僅住一晚，還包含一餐食，一個人不到1500元，真的是划算到爆表，而且此商旅被評鑑為4星級，代表了一定的品質，不擔心踩雷。