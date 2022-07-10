星．變美／張鈞甯小臉不求人，「去水腫按摩」一次教會你

▲張鈞甯傳授小臉按摩秘訣。（圖／翻攝自小紅書/張鈞甯，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星都自有一套按摩小臉法，上鏡時加強幫助去水腫，張鈞甯日前就在《小紅書》分享臉部消水腫不求人技法，手邊沒有滾輪也OK，將手指的指節當作滾輪來按壓也很管用，簡單幾招就能緩解疲勞，幫助臉部排水更上鏡。

#按摩前抹油減少摩擦

張鈞甯分享，按摩前的前置作業會先噴上化妝水在臉部打底，接著在手掌心滴上足量精華油，在手上均勻搓開，記得手背和掌心都要有油，因為按摩時難免會摩擦肌膚，可以藉由油來減少摩擦力，避免過度摩擦使臉部鬆掉。

#消水腫

善用2、3、4指節，可將指節當作滾輪，從下巴的下顎線由下往上刮，接著滾到耳朵後面，再順著向下滑，幫助代謝多餘廢物往淋巴排出來。

#消法令紋

不少人有法令紋困擾，也可利用指節按壓法令紋下方，接著斜上推，她提醒推上去會感覺到痛，接著順著挑到耳朵後方，再經由脖子兩側往淋巴排出。

#趕走眼睛酸澀

現代人都有眼睛酸澀的毛病，可以利用第2指節來壓眼睛的穴點來趕走疲勞，找到眼窩位置穴位加壓，再將指節反過來施力按壓眼眶，按的時候會有點喀拉喀拉的聲音，覺得有點痠脹，就能趕走疲勞。

#去除額頭阻塞



有時候偏頭痛或是眼壓過高，都是因為額頭阻塞，利用善用2、3、4指節在額頭上畫圈按摩，將阻塞的結節推開，同樣的方法也能按壓太陽穴，這樣的按壓手法能讓人覺得豁然開朗，所有的不適都緩解。