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修杰楷自曝常「偷用」賈靜雯保養品　靠「簡單保養法」維持狀態

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▲▼修杰楷自曝常「偷用」賈靜雯保養品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲修杰楷帥氣出席品牌活動，分享自己的簡單保養法。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

韓國頂級保養品牌后（Whoo），每年夏季都會為經典明星商品「秘帖循環精華」推出限定版，今年以景福宮內的香遠亭為靈感，讓夏日繁花盛開的景致躍上第9代限定版包裝，還同時打造了「宮廷夏日庭園美學展」將於全台巡迴，開幕首日更請來男星修杰楷擔任形象大使，他不僅分享自己的簡單保養法，更自曝平時會「偷用」太太賈靜雯的保養品。

近幾年修杰楷因寵妻愛家好形象，不僅人氣再攀升，也受到不少美妝品牌青睞，經常出席美妝活動。被問到保養技巧是否因此有進步，他表示自己的保養其實很簡單，「我覺得保養上男生不太複雜，就是清潔最重要」，還有依照自己膚質選對適合的保養品就夠了，再搭配良好的生活作息和飲食習慣，「像是我們家比較少外食，可以盡量減少油炸類的」，還有多喝水，才可以讓膚質看起來有光澤。

他也透露自己時不時會去「偷用」太太賈靜雯的保養品，「我還滿常會去她的梳妝台看有什麼新鮮貨，像是拆箱的概念。有時候她桌上會有一些特別的東西，我就會問『這瓶看起來很高級，多少錢？』如果她說可以擦的話，我也會試著擦擦看」，但他也笑說「我覺得女生在用保養品的感受度更強烈，像我都覺得只要清爽就好。」

另外，他也自曝常用賈靜雯的面膜，「因為我自己不會去購入面膜，比如最近曬太陽曬多了就會想用美白面膜，就會去偷用我老婆的美白面膜。」

修杰楷也透露，從先前疫情升溫開始，全家就減少外出用餐，幾乎每天在家下廚，雖然吃得更健康了，但他卻因此發胖！他表示因為家裡3個小孩喜歡吃的東西都不一樣，所以做菜的份量都很難抓，而賈靜雯和小孩的食量又都很小，「我們家食量小到，一家5口只要2個便當就可以全部吃飽」，每次吃不完的菜都是他清盤，加上先前因疫情不太出門，甚至因此胖了3～5公斤，讓他笑說「這是我的困擾」，還好最近疫情減緩，比較敢出門，才能多去戶外運動控制體重。

▲▼ Whoo宮廷夏日庭園美學展。（圖／品牌提供）

▲后 秘帖循環加量禮盒(香遠亭讚頌版)，特價NT$3,790。

后今年夏天推出的第9代限定版「秘帖循環精華 香遠亭讚頌版」，在宮廷白磁瓶身上浮雕出韓國景福宮內香遠亭夏日繁花盛開的景致，還沒上市就引發品牌VIP搶著預定。為歡慶第9代限定版上市，並推廣韓國宮廷藝術文化，即日起至8/24更於全台6家百貨舉辦「宮廷夏日庭園美學展」巡迴，打造包含景福宮香遠亭、秘帖藏寶閣及伽倻琴牡丹園等造景，仿佛一秒到韓國。

▲▼ 后 宮廷夏日庭園美學展。（圖／品牌提供）

▲▼ 后 宮廷夏日庭園美學展。（圖／品牌提供） 

▲即日起於全台6家百貨舉辦「宮廷夏日庭園美學展」巡迴。

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關鍵字：

美妝, 保養, , Whoo, 修杰楷

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