陳妍希知性禮服轉身大秀背溝！　裙子太貼身勒出迷人S腰線

記者王則絲／台北報導

台灣女星陳妍希近日出席公開活動，難得穿上大禮服現身了。這天陳妍希穿上一襲簡約黑色的長禮服，並綁起包頭來搭配，顯得相當溫柔婉約，不過轉過身來大露背的設計令人眼睛一亮，白皙肌膚與背溝一覽無遺，貼身的布料亦勒出迷人的S腰線。

▲陳妍希現身公開活動。（圖／翻攝自微博）

陳妍希2016年與大陸男星陳曉結婚，並生下一子「小星星」，當時與陳曉因拍攝《神鵰俠侶》相識時，曾因為肉肉的外型被批評不是「小龍女」，是「小籠包」，但近幾年她積極運動，還經常分享運動撇步，養成纖細勻稱的體態，讓今年39歲的她狀態依然宛如少女。

▲一身LANVIN禮服勾出好身材。（圖／翻攝自微博）

活動上陳妍希穿著LANVIN的黑色拖地長禮服現身，背心裙的袖口飾以亮片點綴，整體乾淨素雅，端莊的包頭則負責營造沉穩知性的氣質，並佩戴Pomellato的粉色系珠寶映襯白嫩肌膚，禮服緊身面料服貼身形而下，勾勒出陳妍希的迷人S腰線。

▲大露背設計瀰漫優雅女人味。（圖／翻攝自微博）

而轉過身來暗藏小驚喜，原來禮服背後是大露背的V領設計，讓陳妍希的光滑美背出來見人，背溝也清晰可見，女人味氣息不過份搶眼、露得恰到好處，獲粉絲們讚：「姐姐這身禮服太美了」、「身材保持得真優秀」、「高級感太美了」、「皮膚超白超好。」

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