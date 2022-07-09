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賽琳娜被發現「腰間小肉肉」不慎溢出　不減光采反成可愛小亮點

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記者王則絲／外電報導

西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）8日現身巴黎街頭，不過她並不是來參加巴黎高訂時裝周，而是來探訪她的美妝品牌在Sephora的店面。當天賽琳娜穿著黑白格紋的兩截式套裝，迷你短裙顯得俏皮，不過在媒體鏡頭的捕捉下，發現她的「腰間小肉肉」不慎擠出，但這絲毫不減她的巨星光彩，反而成為一個可愛的小亮點。

▲賽琳娜戈梅茲。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜戈梅茲。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜現身巴黎街頭造型。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

賽琳娜近期曝光度頗高，除了積極宣傳熱播的偵探喜劇《破案三人行》（Only Murders in the Building），也為個人美妝品牌Rare Beauty勤奮跑活動。

8日賽琳娜來到現正如火如荼舉行時裝周的巴黎，但是她並不是來看大秀，而是來探訪個人品牌，這天她穿著一身來自Alaïa的黑白格紋兩截式套裝，俏皮迷你裙下踩著優雅的白色高跟鞋，拉出高挑比例，手拎同樣為Alaïa的愛心小包，臉上妝容則無庸置疑的精緻，完成了整體的少女風。

不過在媒體鏡頭的捕捉下，被發現賽琳娜的「腰間小肉肉」微微從中空的部分擠了出來，但這絲毫不減賽琳娜本身出場自帶的巨星風采，反而讓人覺得很可愛，且現在有些圓潤的體態非常健康漂亮。

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關鍵字：

賽琳娜, 賽琳娜戈梅茲, Selena Gomez

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