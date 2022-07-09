高訂／安海瑟薇才是真人版芭比吧！VALENTINO重回起源發現美的極致

記者王則絲／台北報導

VALENTINO（范倫鐵諾）2022秋冬高訂系列於台灣時間9日凌晨登場，將巴黎高訂周拋諸腦後，選在義大利羅馬的「西班牙階梯」舉行，背後有著扣緊本季「THE BEGINNING」主題的緣由，以102套極致美麗的華服帶來一場視覺饗宴。

▲VALENTINO 2022秋冬高訂大秀來到羅馬「西班牙階梯」舉行。（圖／品牌提供）



VALENTINO 2022秋冬高訂大秀一舉邀請到許多大咖蒞臨，安海瑟薇（Anne Hathaway）穿著秋冬的PINK PP系列的亮片迷你裙現身，一雙迷人的長腿踩著超厚底高跟鞋，宛如真人版芭比一般完美，驚艷會場；另外，包括韓女團MAMAMOO的華莎、《黑寡婦》女星Florence Pugh、「二代蜘蛛人」Andrew Garfield⋯⋯也帥美亮相。

▲安海瑟薇、華莎、Florence Pugh、Andrew Garfield現身出席VALENTINO高訂大秀。（圖／品牌提供）



這次VALENTINO將高訂大秀回歸羅馬，並選在知名地標「西班牙階梯」舉辦，是一個具有歷史與象徵意義的神聖之地，同時更是VALENTINO 63年前的發源地，第一個工作室就在階梯頂端Trinità dei Monti教堂不遠處的Via Gregoriana，總部與工坊則在階梯下的Piazza Mignanelli，因此讓模特兒們沿著壯闊階梯而下，正是帶領觀眾走了一遍VALENTINO的起源。

雖然本季命名為「THE BEGINNING」，但其實也可以說是創意總監Pierpaolo Piccioli在執掌這23年來的一個總和，代表了他對美的未來設想和審美主張，以及他想呈現的美學世界，他將曾經邊緣化的事物變為焦點，讓沒沒無聞的小角色成為萬眾矚目的主角，替非主流找到能被看見的表現方式。

對Pierpaolo Piccioli來說本季也是一段與品牌創始人的對話，他將最喜愛Valentino Garavani的數個主題做了重新詮釋。開秀第一套帶來3D塔夫綢玫瑰禮服，使用VALENTINO經典的紅色，它的靈感來自 Garavani所設計著名的Fiesta連衣裙；大量的對比色系，伴隨玫瑰花、蝴蝶結等元素點綴銜接，浮誇份量的羽毛裝飾亦是一大重點，與閃亮的水鑽面料共同擔綱堆疊華麗感的功臣。

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