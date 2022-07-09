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陳喬恩低胸花卉裝藏不住幸福　邵雨薇罕見低胸辣翻

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▲▼陳喬恩 。（圖／公關照）

▲陳喬恩穿黎巴嫩禮服品牌Saiid Kobeisy花卉禮服搭配De Beers高級珠寶亮相。（圖／De Beers提供）

記者陳雅韻／台北報導

第24屆台北電影節頒獎典禮今晚登場，久未在台公開亮相的陳喬恩擔任頒獎人，她以黎巴嫩禮服品牌Saiid Kobeisy花卉禮服搭配De Beers高級珠寶現身，方形領口剪裁微露事業線吸睛；更火辣的造型則由邵雨薇、入圍最佳女配角的張寗與蔡亘晏演繹，深V露腰裝成為本屆典禮主流。

▲▼陳喬恩 。（圖／公關照）

▲▼ 台北電影節珠寶行頭 。（圖／公關照）

▲陳喬恩佩戴De Beers Portraits of Nature系列Butterfly高級珠寶橘鑽與粉紅鑽戒指，2,225,000元。

陳喬恩今年3月成為人妻，今現身頒獎典禮，滿版的繽紛花卉裝襯托出她的幸福心情，她特別選戴De Beers全新推出的 Portraits of Nature系列Butterfly高級珠寶橘鑽與粉紅鑽戒指，與她的花卉禮服絕配。

▲▼邵雨薇 。（圖／寶格麗提供）

▲邵雨薇難得性感，搭配寶格麗總價近600萬元的珠寶。（圖／寶格麗提供）

▲▼ 台北電影節珠寶行頭 。（圖／公關照）

▲邵雨薇戴的寶格麗Serpenti Viper系列鑽石項鍊，4,106,000元。（圖／寶格麗提供）

擔任頒獎嘉賓的邵雨薇，今晚罕見以亮深溝的性感造型登場，配上寶格麗Serpenti蛇形鑽石項鍊，魅力十足；而一同角逐最佳女主角寶座的張寗與蔡亘晏，好默契都選穿深V剪裁、腰部挖空並大秀美背的禮服，遊走在走光的危險邊緣，蔡亘晏搭配伯爵（PIAGET）Rose與Sunlight系列珠寶，身穿CELINE黑色禮服的張寗則戴上梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）總價約620萬元珠寶與鑽錶放閃。

 ▲▼台北電影節頒獎典禮-蔡亘晏 。（圖／記者黃克翔攝）

▲入圍最佳女主角的蔡亘晏佩戴伯爵Rose與Sunlight系列珠寶。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台北電影節珠寶行頭 。（圖／公關照）

▲蔡亘晏戴的伯爵Magic Gardens of Piaget系列18K白金高級珠寶鑽石手鍊，5,100,000元。（圖／伯爵提供）

▲▼ 台北電影節珠寶行頭 。（圖／公關照）

▲角逐最佳女主角獎的張寗穿CELINE禮服前後都有看頭，搭配梵克雅寶總價約620萬元珠寶與鑽錶。（圖／梵克雅寶提供）

關鍵字：

台北電影節, 陳喬恩, De Beers, 邵雨薇, BVLGARI, 寶格麗, 蔡亘晏, PIAGET, 伯爵, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, 張寗

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