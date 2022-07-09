許瑋甯「美腿看光」登紅毯最美！楊謹華、蔡淑臻默契穿西裝比帥

記者王則絲／台北報導

第24屆台北電影節頒獎典禮於今（9日）晚登場，稍早星光大道上眾星雲集，雖然最後粉絲們期待萬分的邱澤沒有現身，但是許瑋甯一人仍然成為鏡頭焦點，她身穿一襲裸色的水鑽透紗禮服，透視裙襬整雙美腿都透出，宛如女神降臨；今年人氣爆棚的女星楊謹華與蔡淑臻，今晚則是默契以褲裝亮相，隔空比帥。

▲許瑋甯一身透紗禮服堪稱紅毯最美。（圖／記者黃克翔攝）



許瑋甯與邱澤夫妻倆於本屆台北電影節擔任頒獎人，原先預計兩人都會走星光紅毯，但最後邱澤沒有現身，不過許瑋甯一人也搶足了焦點，美貌碾壓紅毯，她選穿一身單肩裸色透紗禮服，並佩戴CHANEL高級珠寶襯托氣場，禮服上身的馬甲設計凸顯姣好身形，下身透視的裙襬則讓整雙美腿若隱若現，性感同時仙氣飄散，說是今晚紅毯最美也當之無愧。

▲楊謹華北影造型。（圖／公關照）



出演《華燈初上》的楊謹華，以及最近以《村裡來了個暴走女外科》引起凍齡話題的蔡淑臻，兩人的人氣都再度翻紅。今晚楊謹華與蔡淑臻默契選了率性褲裝，楊謹華穿著SAINT LAURENT煙裝搭配亮眼的紫色皮手套，造型相當時髦；蔡淑臻同樣一身五分袖黑色西裝，並直接把領帶向項鍊一樣戴在胸前，搭配上微濕髮造型，有種不羈的帥氣，簡直要把一旁的鄭人碩給比下去了。

▲蔡淑臻北影造型。（圖／ETtoday星光雲）