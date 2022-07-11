日網戀愛占卜：選一張銀河圖　測「今夏如何增加豔遇機會」

記者王則絲／台北報導

豔陽高照的夏天，最適合到海邊來場度假之旅了，如果你現在單身，是否很想找個對象一起享受旅行呢？最近日網上就有一項戀愛占卜，只要選出最符合你想像中的「銀河圖」，就能測出「今夏如何增加豔遇機會」，來看看要怎麼做能讓你獲得意外邂逅，不妨試試看吧。

Ｑ：請選出一張銀河圖？

▲選一張銀河圖，測「今夏如何增加豔遇機會」。（圖／翻攝自ananweb）

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：生活總是忙碌的你，雖然有想談戀愛的慾望，但總是很難找到機會，那是因為你做事情責任感強、又很認真踏實，所以往往花費太多時間在努力，如果這個夏天想與某個對象相遇的話，可以試著不要過度努力，確保有足夠放鬆的時間，做一些如一個人到咖啡廳坐坐、看電影⋯⋯等休閒活動，可能就會有意想不到豔遇降臨。

Ｂ：由於你本身就蠻受歡迎的，對異性來說吸引力極高，所以你經常有被搭訕、追求的經驗，但你總是下意識的遠離、或是劃清界線，讓人難以靠近。要怎麼與好桃花邂逅，你可能得試著不要拒人於千里之外，當有人向你走來，試試看多點互動，若來者不善便果斷遠離，但或許也有機會遇到能走進你心裡的人。

Ｃ：能增加你豔遇機會的方法，也許是擴大你的活動範圍。你喜歡有規律的生活、喜歡去熟悉的地方，性格現實、不會有過度的期望，但適時給生活一些改變，比如去一個從未去過的地方吃飯、運動、參觀，或是換一個上下班的路線，可能就能替自己製造意外的戀愛際遇。

Ｄ：你本身是個浪漫主義者，你早已在心中幻想過無數遍各種豔遇可能發生的情景，但是一直等待某天發生某個意外對你來說太不切實際了，與其期待偶像劇劇情發生在自己身上，不如自己採取行動，當那個主動出擊的人，如果不敢這麼做的話，請朋友介紹也是不錯的方法。