油痘肌必學！牛爾老師教「夏季去油」5秘訣　遠離油光、痘痘危機

▲牛爾老師分享夏季「去油攻略」，簡單5招遠離油光痘痘危機。（圖／翻攝IG@abib.official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

炎熱的夏季，可以說是油性肌、痘痘肌的惡夢，不僅出油量暴增，粉刺、痘痘也狂長！美容教主牛爾老師就分享5招「去油攻略」，教你簡單做好控油，遠離痘痘粉刺危機，夏天也能維持清爽乾淨的好肌膚。

＃油痘肌早上要用控油潔顏產品



早上洗臉是否需要用洗面乳，是要根據肌膚狀況來判斷。對於油性痘痘肌來說，在容易出耶的夏季就是需要用，幫助洗去一整個晚上分泌的油脂，讓後續保養和妝容效果更好，

＃局部「戰痘」



針對將要出現或者已經形成的痘痘，塗抹修復產品，幫助痘痘快速到脫落期，且舒緩肌膚不適感，也要盡量減少用手摳抓，以免造成痘坑、痘疤等痕跡。

＃油皮也需要補水



牛爾老師提醒，就算是油性肌也不能一味地控油，建議可以每週使用一次，有清潔疏通毛孔效果、又能溫和補水的面膜。

＃適度利用粉餅、蜜粉控油



外出時可隨身攜帶粉餅，肌膚出油較多時輕輕按壓油光處。即使不化妝，也可以用有控油效果的妝前乳和蜜粉修飾肌膚，同時又能有效減少油光「浮」出來。

＃少吃高油、重口味食物



飲食也很重要，如果一段時間頻繁吃重油重口味食物，肌膚出油情況就會明顯增加，所以若是油痘肌，建議要適當忌口。

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