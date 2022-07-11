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營養師曝「4種人」容易放臭屁！減少放屁8秘訣　吃飯速度也有差

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▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師建議，想改善放屁情況要避開容易產氣的食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

雖說放屁是人體的正常生理反應，但若是經常放屁或是屁味很臭，又容易讓人覺得尷尬。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就揭秘有4種人容易有屁很臭的情況，他也進一步分享能幫助減少產氣、改善放屁的8個秘訣，有這個困擾的人快記好。

▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖首先表示，常見放屁比較臭的有以下4種人。

1.愛吃炸物

脂肪在體內可能氧化產生不飽和醛(Nonenal)，造成臭味。

2.愛吃特殊食材、重口味

像是大蒜、蔥，這些食物中可能含有「烯丙基二硫」(diallyl disulfide) 的物質，在體內會轉為「甲基烯丙基硫醚」（allyl methyl sulfide），而造成臭味生成。

▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.有健身習慣

有在健身的人，蛋白質通常吃比較多，分解成胺基酸後，可能因腸道中細菌作用，轉變為吲哚及糞臭素，導致臭味。

4.長時間便秘

可能因腸道中細菌影響，使糞便中未消化完全之營養素再次發酵，也可能造成腸道菌叢失去平衡。

而產氣多導致容易放屁的原因大致上有兩種，第一是吞入的空氣，每個人在飲食時都會吞入少量空氣，吞入的空氣大多都藉由打嗝的方式離開胃部，但是少部分會進入小腸，可能被吸收或是再進入大腸，通過直腸排出；第二則是腸道中的細菌引起，有些食物無法被人體消化吸收，而是被大腸中的細菌分解，而氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體，就是細菌分解所產生的副產物，但每個人腸道細菌組成都不一樣，所以產氣的可能也不一樣。

▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

想要減少放屁、改善產氣情況，可以從以下8個飲食習慣上做調整，尤其要減少易產氣食物的攝取。

＃細嚼慢嚥

能減少吞入的氣體量，吃飯時不要說話也是一個方法。

＃減少豆製品

豆製品含有寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃少喝碳酸飲料

這類型飲料含有氣體，雖然大多藉由打嗝排出，還是會有少量氣體進入體內，若是腸道脹氣還是盡量避免。

＃少吃油炸食物

油炸物在腸道停留時間較久，也容易產氣。

▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃減少乳製品

若是有乳糖不耐或是腸道不舒服要盡量避免。

＃減少十字花科蔬菜

像是綠花椰、高麗菜等十字花科蔬菜因含有多醣且含硫化物，如果有脹氣情形發生，可以先避免。但如果平常吃都沒事，就不用刻意避免，多吃蔬菜是好的。

▲▼ 營養師曝放屁臭原因及8種改善方法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃減少攝取精緻糖食物

糖也是細菌容易利用的原料。

＃減少攝取地瓜

與豆製品一樣富含寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣

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關鍵字：

放屁, 臭屁, 飲食, 食物, 改善, 秘訣, 重點, 營養師

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