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星巴克7／11起「全品項買一送一」　高溫爽喝半價快揪咖！

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一在7／11進入重頭戲啦。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克經過上週末限定飲料好友優惠的起手式，今7／11再推連莊的加碼優惠！7／11起一連兩天，推出「全品項買一送一」，適逢全台高溫熱翻天，加上週一也開啟整週上班日，無論是要揪咖一起享優惠，或是自己一個人灌兩杯，今天都能很過癮啦！

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克上週五起一連三天，推出少見的特定品項好友分享週末優惠，為慶祝7-11亞洲破10000店開幕，讓大家都過了開心的週末，而今天「711」也大撒慶祝優惠，接續週末優惠還加碼，從7／11與7／12連續兩天，推出「全品項買一送一」，只要在上午11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯容量、風味、冰熱一致的全品項飲料，第二杯由星巴克招待。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

請注意使用限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分特定門市與車道服務不適用，今天全台每個縣市都火傘高張，根據氣象局公開資料，本島包括澎湖等外島，熱傷害幾乎都是「注意」等級起跳，加上開啟整週工作天可能會出現的Monday Blue，喝杯咖啡讓心情舒緩一下也很不錯！

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

而真的很想在家或是辦公室吹冷氣避暑，星巴克在7／15之前於foodomo也有好友分享優惠，不過僅限特定飲品，活動期間全日於外送平台foodomo，購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂，可享買一送一優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館近期也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括7／11、7／18、7／25，只要在這4天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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