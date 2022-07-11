凱特王子妃溫網頒獎秀愛的卡地亞　喬克維奇奪冠75萬名錶搏曝光

▲凱特王子妃穿Alessandra Rich圓點裝搭卡地亞錶，頒發溫布頓冠軍獎盃給喬克維奇。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

網球前球王、世界第3的喬克維奇（Novak Djokovic）昨擊敗澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios），奪下生涯第7座溫布頓冠軍、第21座大滿貫金盃，風光亮出他代言的HUBLOT近75萬元Big Bang Meca-10十日鍊腕錶藍陶瓷款，而頒獎給他的英國凱特王子妃也露一手卡地亞（Carteir）藍氣球錶，是威廉王子送她結婚3周年的禮物。

▲凱特所戴的卡地亞Ballon Bleu de Cartier 33mm腕錶175,000元。（圖／卡地亞提供）

威廉王子夫婦昨現身溫布頓男單決賽，還帶著首度欣賞溫網比賽的長子喬治王子，立刻吸引眾人目光。第三次在本屆溫網亮相的凱特王子妃，繼續展現「圓點控」的強烈喜好，穿上Alessandra Rich深藍色白圓點洋裝，搭配藍寶石鑽石項鍊與耳環套組，並戴上久未曝光的愛的禮物—卡地亞錶徑33毫米的Ballon Bleu de Cartier蘭氣球腕錶，圓潤的錶殼造型恰好與洋裝的波卡圓點相呼應。

▲威廉王子夫婦第一次帶長子喬治王子（中）欣賞溫布頓球賽。（圖／美聯社）





▲凱特佩戴藍寶石鑽石耳環與項鍊，並戴寶格麗墨鏡遮陽。（圖／美聯社）

而開心親吻溫網冠軍金盃的喬科維奇，終於一吐上半年沒球可打的怨氣，也終於為他代言的瑞士名錶HUBLOT搏得最佳曝光機會，亮出手腕上Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕錶，面盤採鏤空設計，讓他能盡情欣賞精密的機械運作。

▲宇舶錶大使喬克維奇親吻溫布頓冠軍獎盃，亮出HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊腕錶藍陶瓷款，749,000元。



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