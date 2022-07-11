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紐約「微型公寓」不到2坪每月租金破4萬　想平躺腳還伸不直

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▲紐約微型公寓。（圖／翻攝erikconover IG）

▲房產經紀人開箱紐約微型公寓，引發近40萬網友按讚。（圖／翻攝erikconover IG，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多城市都面臨租金高昂的問題，然而當你聽到很離譜的物件時，一定會有超越它的物件產生，紐約soho房地產經紀人Erik Conover近期分享一個位於紐約下東區的房型，居住空間不到2坪，整間寬度張開手臂就能碰到左右牆面，平躺連腳都伸不直，而房租居然每月開價破4萬元台幣，真真實實反映了紐約夢現在的實際狀況。

隨著國境即將逐步開放，許多民眾也紛紛規劃Long Stay行程，紐約一向都是很多人的夢想之地，然而若要選擇久待，高昂的房間租金也是即將面對的問題，Erik近期在IG上公開一個位於紐約下東區的聖馬可廣場的物件，居住的緊湊程度引發許多討論，甚至還有網友直言「實在很荒謬」。

▲紐約微型公寓。（圖／翻攝erikconover IG）▲紐約微型公寓。（圖／翻攝erikconover IG）

該物件僅有55平方英呎，換算成坪數僅有1.54坪，走進房間內身高193公分的Erik張開雙手就輕易碰到左右兩邊牆壁，而內部空間也是用到極致，包括壁面收納以及畸零空間的一個小廚物櫃，入口旁則有一個小餐櫃與微波爐，洗手水槽跟小冰箱，冰箱上方有咖啡機，能維持基本盥洗與食物（微波食品）用餐沒問題，而在一個神奇的轉角，則有安置一台小電視。

令人鬆口氣的是挑高的空間還有設計一個小閣樓，沿著樓梯往上爬還能使用一些儲物或睡覺的空間，但狹窄緊湊的寬度讓Erik無法在上面躺平，房間有一扇長型的對外窗可以看到街景，似乎也是面對這小空間能喘息唯一的方式，這間空間利用到極致的房間，也讓Erik不時地搖頭驚呼。

 
 
 
 

而廁所與盥洗需求則在房間外的公共浴室，這樣的一間微型房間，一個月租金要價1,400元美金，折合台幣約4,1735元，換算起來似乎覺得太昂貴，然而Erik也提醒，紐約平均的房間租金約是4,000美金一個月，折合台幣約119,296元。

關鍵字：

微型, 紐約, 公寓, 房間, 紐約租房

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