ZARA三大姐妹牌全面退出大陸市場　陸網不捨：落下時代的眼淚

記者王則絲／台北報導

快時尚巨頭ZARA母公司印地紡（Inditex），旗下3品牌包括Bershka、Pull & Bear和Stradivarius於大陸天貓官方旗艦店刊登「閉店公告」：「將停止銷售該品牌系列商品。」宣布於7月31日起正式結束營運，大動作且無預警的消息一出，讓陸網友們紛紛哀嚎：「落下時代的眼淚。」

▲印地紡旗下品牌。（示意圖）（圖／達志影像）



印地紡旗下較為年輕取向的3品牌，包括Bershka、Pull & Bear和Stradivarius，其實在去年（2021年）就已關閉大陸總共近兩百間的所有實體門店。不過當時印地紡於聲明中表示，是基於對消費者的分析，才轉為加強電子商務的發展，「透過運用直播、微信等社交平台以及線上店舖，針對年輕受眾品牌的電商業務將會成倍增長。」

▲Bershka、Pull & Bear和Stradivarius發出「閉店公告」。（圖／官網）



而今年夏天，Bershka、Pull & Bear和Stradivarius紛紛祭出清貨優惠，並宣布關閉電商旗艦店，於7月31日起正式結束營運，等於是全面退出了大陸市場，網友感嘆：「好懷念以前逛商場，都在一層樓」、「去年門店就都關了，今年網店也關了，唉」、「又落下了一滴時代的眼淚」、「沒地方買衣服了。」

▲3品牌於天貓旗艦店上現正舉辦優惠活動。（圖／官網）



印地紡旗下其他品牌ZARA、中端品牌Massimo Dutti、家居品牌Zara Home⋯⋯目前則是維持營運。