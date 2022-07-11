「驚奇隊長」秀超深川字腹肌粉絲看呆　披上華麗披風降落迪士尼

記者王則絲／外電報導

飾演漫威電影角色「驚奇隊長」的女星布麗拉森（Brie Larson）於上週末出席巴黎迪士尼樂園新設施的開幕式，她穿著一身華麗的披風亮相，宛如真實世界中的女英雄降臨，氣勢非凡，一向勤於鍛鍊身體的布麗拉森同時也不忘秀出傲人的「川字腹肌」，讓粉絲們都看呆了。

▲「驚奇隊長」布麗拉森出席巴黎迪士尼活動。（圖／翻攝自IG@oscardelarenta）



不只有「驚奇隊長」，活動上主演Disney+影集《驚奇少女》的19歲女星伊曼維拉尼（Iman Vellani），以及《星際異攻隊》中的「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）也現身支持，三人同框畫面隨之曝光，一起替巴黎迪士尼漫威園區的新設施「Avengers Assemble: Flight Force」站台，為一種全新的沉浸式的飛車遊樂設施。

布麗拉森這天選穿金色流蘇半截上衣，和滿是華麗圖騰亮片刺繡的海軍藍色斗篷亮相，扮演強大且時尚的女英雄，這身搶眼的裝扮來自晚禮服之王Oscar de la Renta為她訂製而成，上頭的亮片透過手工縫製組成繁複圖案，是讓布麗拉森整個人閃閃發亮的功臣。

▲布麗拉森的華麗披風來自Oscar de la Renta。（圖／達志影像、翻攝自IG@oscardelarenta）



一直以來嚴格執行鍛鍊的布麗拉森，擁有人人稱羨的好身材，精瘦的體態找不到一絲贅肉，尤其是那傲人的川字腹肌，是她努力的最佳證明，當天出席活動她也不忘藉由中空裝大秀一波，超深的緊實線條讓粉絲們都看呆了，在留言區刷一片火海，大讚她「太火辣」！

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