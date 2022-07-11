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孟耿如產後首露面光速瘦7公斤　親曝愛女英文名「成第一把交椅」

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▲孟耿如與《ET FASHION》粉絲分享產後生活 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星孟耿如今年（2022年）5月迎來女兒「黃玉米」，今（11日）產後首度亮相就獻給挪威嬰童品牌STOKKE ，為標誌性成長椅Tripp Trapp滿50週年記者會站台，她坦言產後約一兩周就已經恢復過去體重，成功甩肉7公斤而且沒太費力，目前只差體態還需要磨。

▲孟耿如 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如產後首度亮相，出席挪威嬰童品牌記者會。（圖／品牌提供）

孟耿如透露自己以前對嬰兒用品完全沒了解，甚至對小孩無感，直到現在任何關於嬰兒的事情都會主動去了解，對於老公黃子佼天天曬娃的行徑，孟耿如也承認，「現在就很想奔回家看她！」不過，孟耿如也分享近來最困擾的事情就是睡眠不夠，基本上睡覺時間都被分割，好在與「隊友」黃子佼都屬於比較理智的人，因此很少發生手忙腳亂的事情。

▲孟耿如 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如家中就有三把成長椅Tripp Trapp。（圖／品牌提供）

Tripp Trapp標榜從小能用到老，孟耿如家中就有三把品牌成長椅，分別來自親朋好友以及自己購入，經常會讓玉米坐在上面玩耍，她表示：「這個牌子是不約而同很多朋友送，公認成長椅界的愛馬仕，我自己也很期待使用。」此外，孟耿如最看中成長椅的外觀，大讚品牌的北歐風格，「線條很圓潤 ，跟家裡家具百搭，配什麼餐桌都很ok。」

▲孟耿如 。（圖／品牌提供）

▲Stokke Tripp Trapp50週年限量紀念款 。（圖／品牌提供）

品牌於1972年推出了第一款嬰童用品Tripp Trapp 成長椅，該款產品由挪威設計師 Peter Opsvik 設計，50週年之際推出全台限量50把的白蠟木紀念款，孟耿如也搶先入手成為「母嬰第一把交椅」，為刻印玉米的專屬字母，她還及時為愛女取名「Charlize」，象徵自由寓意，她感性表示：「我自己是這樣的性格，我也希望把自由的名字獻給她。」

關鍵字：

孟耿如, STOKKE, 成長椅, 黃子佼, 玉米

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