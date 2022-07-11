周子瑜出遊露一截白嫩纖腰好青春！　與「神祕好友」約會笑容超甜

▲（左）志效與（右）周子瑜一起開心出遊。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜近期常利用工作空擋出遊，上傳的生活照盡是與朋友們的相聚時光，最近周子瑜與隊長志效一起到韓國民俗村走走拍美照，她身穿短版上衣露出一截白嫩纖腰，休閒打扮顯得十分青春俏麗；日前周子瑜還Po出一張餐廳照，戴著編織帽的她散發少女氣息，與「神祕好友」相約笑得很開心。

▲周子瑜短版上衣露一截白嫩纖腰。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



周子瑜與志效近日一起到韓國民俗村玩耍，兩人看起來一派輕鬆悠閒，穿著輕便的私服開心出遊，周子瑜身上一件短版上衣讓她露出一截白嫩的纖腰，讓比例顯得更為高挑；志效同樣簡單的打扮，穿著牛仔短裙營造少女感，雖然兩人打扮低調，依然是擋不住明星氣息，看起來十分青春俏麗。

▲志效的少女風穿搭。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）



而日前周子瑜也Po出了一組餐廳用餐照，以近乎素顏的模樣出鏡，頭上戴著一頂鏤空的編織帽，特別清純可愛，照片裡的她看起來心情很好，當天她與同樣來自台灣的女團(G)I-DLE成員舒華一起開直播聊天，推測當時和她約會的人正是舒華，兩人後來也有上傳合照，顯示關係十分要好。

▲周子瑜與舒華私下相約聚會。（圖／翻攝自IG）



►周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影 清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

►「驚奇隊長」秀超深川字腹肌粉絲看呆 披上華麗披風降落迪士尼