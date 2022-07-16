盤點6間多到滿出來的浮誇鮭魚卵　與菲力的海陸完美搭配，每口都滿足

圖、文／MENU美食誌

盤點6間多到滿出來的浮誇鮭魚卵，讓大海的鮮味震撼你的味蕾，如火山爆發般的鮭魚卵，不怕你吃就怕你吃不下。

蔚稻食堂

台北市中山區

必點招牌浮誇鮭魚卵炒飯，滿出來的鮭魚卵配上魚子醬，每一口都是滿滿的鮭魚卵，濃郁的鮮味在口中爆發，讓人吃的好過癮！

▲鮭魚卵炒飯（圖／美食客Yvonne Wu提供）

隱士餐酒館THE HERMIT BISTRO

台北市大安區

推薦鮭魚卵給的超大方的山海匯蒸蛋，表層鋪滿阿根廷天使蝦、鮭魚卵、鮭魚片等新鮮海鮮，多層次的海味讓蒸蛋吃起來更加多變！

▲山海匯蒸蛋（圖／美食客Penny Wang提供）

GYUU NIKU ステーキ專門店

台北市信義區

必吃由鮭魚卵、菲力牛、蛋黃組成的黑門市場丼，一顆顆鮭魚卵的鮮甜味，搭配肉質軟嫩又甘甜的菲力牛排，海與陸的完美搭配，實在是好滿足！

▲黑門市場丼（圖／美食客Nico古璇提供）

美滿小料理

台中市西屯區

份量不多，但卻非常精緻的美滿小料理，迷你鮭魚卵蝦丼送餐時會先送上鋪一半蝦子的丼飯，而後店員會在客人面前，一匙一匙的將鮭魚卵加入，讓人看的超級心動！

▲迷你鮭魚卵蝦丼（圖／美食客Sylvia Chang提供）

一氣水產浜燒專門店

台北市松山區

海鮮控絕不能錯過的海膽鮭魚卵丼飯，鋪滿一半的鮭魚卵和海膽，中間再擺上一顆蛋黃，海膽的甜配上鮭魚卵的鮮和蛋黃的濃郁，三者在口中完美的融合。

▲海膽鮭魚卵丼飯（圖／美食客Camille卡咪提供）

日月水台

台中市西區

由兩位日本人開的日式居酒屋，店內充滿濃厚日本風，店家經典的鮭魚卵飯，讓滿滿的鮭魚卵覆蓋在整碗飯上，每一口都充滿海味。

▲鮭魚卵飯（圖／美食客劉又榕提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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