「碗粿配魚羹」來台南必吃　6間用料實在一口就難忘

圖、文／MENU美食誌

盤點6間台味十足的台南碗粿，經典台味讓你一碗入魂，台南飄香多年的平民美食，彈牙口感絕對一口難忘！

阿蘭碗粿

台南市麻豆區

在地經營40多年的阿蘭碗粿，碗粿裏頭混雜著油蔥、滷蛋、香菇、肉塊、蝦米等多種配料，柔軟綿密的口感，配上特製醬料後，讓整體更多層次。

▲阿蘭碗粿（圖／美食客王三好提供）

富盛號碗粿

台南市中西區

創立至今有70多年的歷史，店內只販售碗粿和魚羹，碗粿內含有香菇、蝦仁、滷肉和肉塊，淋上店家的獨門醬汁，鹹甜風味交織在口中。

▲富盛號碗粿（圖／美食客GraceW提供）

阿全碗粿檨仔林

台南市中西區

位在台南美術館附近傳承四代的百年老店，加了滷汁的碗粿呈現淡咖啡色，口感Q彈且帶有油蔥香氣，淋上油膏後有著淡淡的香甜，桌上也有擺放甜辣醬和大蒜，可以依照個人喜好添加。

▲阿全碗粿檨仔林（圖／美食客朵嵐念念提供）

助仔碗粿

台南市麻豆區

位於麻豆中央市場的百年碗粿，只有販售碗粿和肉羹，口感紮實不軟爛的碗粿，口口都能感受到米香，淋上醬油膏後更加提味，想要吃碗粿建議要趁早，因為店家完售後就會提早收工。

▲助仔碗粿（圖／美食客任性胖妞提供）

一味品碗粿

台南市中西區

座落於永樂市場側邊的國華街上，加入台灣溫體豬肉、火燒蝦、特製肉燥炊製而成的碗粿，軟Q中帶點紮實，單吃也能吃得到米香與肉燥香。

▲一味品碗粿（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

黃家碗粿

台南市中西區

傳承40年的古早味台南小吃，店內販售碗粿、筒仔米糕、四神湯、蝦捲等各式品項，碗粿用料很實在，瘦肉配上鴨蛋黃，簡單又美味！

▲黃家碗粿（圖／美食客好疊油玉玲提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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