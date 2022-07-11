營養師推「多喝茶」控血糖還能抗老化！但有3點要注意：溫度別太高

▲營養師表示喝茶對身體好，但有3點要注意。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@ahc.official

受到文化影響，許多人都愛喝茶，但茶喝多了到底好不好？營養師谷傳玲就表示，其實喝茶對身體很好，喝茶不僅能補水，茶葉所含的茶多酚還能抗氧化、茶多醣（Tea Polysaccharide）則有利於控制血糖，且目前的研究發現，多喝茶可降低心血管疾病、第二型糖尿病（Type 2 Dabetes）和胃癌的風險，但喝茶時下面3點要特別注意，才能喝得開心又喝得健康。

1.要喝淡茶水



谷傳玲提醒，盡量別喝濃茶，因為濃茶裡的鞣酸含量很高，會影響鐵質的吸收，尤其有貧血症狀的人，更要注意別喝濃茶。另外，濃茶裡的咖啡因含量也很高，對咖啡因比較敏感的人，建議別晚上喝。

2.泡茶的溫度要注意



泡綠茶，水溫大概攝氏80度就夠了，因為綠茶裡的茶多酚含量很高，如果溫度太高，容易破壞茶多酚；如果泡紅茶，溫度可以高一點，接近100度就行。泡的時間則不管是紅茶或綠茶，泡2～3分鐘就可以了。

若是不喜歡喝熱茶，也可以做冷泡茶。提前一天晚上，用溫水浸泡茶葉、茶包，裝到密封的水瓶裡並放到冰箱裡冷藏，第二天就可以喝到好喝的冷茶了。而且研究發現，冷泡的時候，茶葉中所含帶有苦味的咖啡鹼，會釋放地比較少，所以冷泡茶喝起來沒那麼苦，會更甘甜一些。另外，冷泡茶因為溫度低，也保留了更多有抗氧化效果的茶多酚。

3.市售茶飲要選無糖款



如果是選購市售的茶飲，建議選擇無糖茶。世界衛生組織指出，每日糖攝取量應占總熱量的10％以下，，營養師建議最好能降到5%，若每日攝取熱量以2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（10％），低至100kcal更好（5％），也就是大約25g的糖量。

而市面上販售的茶飲，以一瓶600ml的茶飲來看，含糖量大多都接近25g，甚至超過，如果喝了這瓶含糖茶飲，當天的糖攝取量就沒有額度可以給其他食物了。所以習慣購買市售茶飲的人，建議盡量選擇無糖的茶飲。

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