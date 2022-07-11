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夏季最強「新光三越卡利HIGH」7／14登場　點數優惠最狂攻略爽賺一波！

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▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲新光三越夏季卡利HIGH即將開跑啦！超多回饋不手軟全部拿好拿滿。（圖／新光三越提供）

時尚中心／綜合報導

適逢暑假來襲人潮回流，想買東西的慾望壓抑的差不多了吧？新光三越從7／14起開始36天超貼心「夏天卡利HIGH」，祭出百貨最強層層優惠，絕對讓你買的好開心！只要消費累積滿1萬元即可啟動最高7％回饋，趁優惠期間狂賺超好用點數，3大攻略重點一定要知道，快拿出手機下載APP邊買邊賺絕對不後悔！

新光三越每年僅2次卡利HIGH檔期，其特色就是在檔期內「所有消費都可回饋」，無論是去精品店買個包，或是到美食街吃個冰淇淋，大筆小筆消費通通都能累積回饋，是實實在在的回饋檔期，加上規模最大擁有6000個品牌專櫃，真的是想要的都能找得到，想要的商品趕快趁此時入手最聰明，今年夏季卡利HIGH三大重點報你知。

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

行動支付7%回饋不囉唆，15間店線上線下都能賺
新光三越夏季卡利HIGH從7／14起至8／18止，為期36天，優惠期間持11大銀行信用卡消費，單卡刷卡滿1萬元以上享4% skm points回饋；消費滿6萬元享5%；消費滿20萬元享6%，此外持手機以skm pay綁定11家銀行信用卡行動支付，只要任一筆達3,000元，再升級1%回饋率，最高回饋7% skm points，且包括全台15間分店、新光三越APP、skm online全都可累計，簡直是太有誠意了啦。

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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skm points超好用！抵現金、換優惠、抽機車隨你挑
新光三越宣布推動skm points點數後認真玩很大，今年母親節檔期滿千送百全以點數回饋之後，當期的點數兌換就破了1億點！主要原因當然是「點數實在超好用」，比起一般百貨消費滿額換抵用券，有些還有使用限制的情況下，新光三越skm points除可在消費時進行等同抵用券的「現金折抵」之外，還有比折現金更划算的方案可選。

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲虎屋 小形羊羹7入，扣skm points 5,800點可換，價值1,000元（全台限量）。

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲虎屋 夜之梅小倉 紅豆羊羹，扣skm points 8,800點可換，價值1,500元（全台限量）。

本次夏季卡利HIGH便祭出多種方案，如只要扣5800點就能換到價值千元、台灣買不到的知名日本「虎屋羊羹」（若選擇平常消費折抵，僅能折現金580元），等同現賺快一倍，此外還有更多用法，像是扣10點可抽9.5萬元PGO Url PLUS智慧電車，或是兌換100元美食金；扣1200點起能兌換進擊的巨人展FINAL、再見梵谷光影體驗展門票，不僅只有抵現金的選項，本次夏季卡利HIGH也是全數以點數回饋，讓消費方式更靈活，且時時都有小驚喜！

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲扣skm points 10點即可獲得抽獎機會1次，可抽價值9.5萬元的智慧電車「PGO Ur1 PLUS」

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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把握首7日「層層加碼」出手最划算
新光三越給足回饋不只點數而已，以往在卡利HIGH期間消費，會暫停提供的紅利點數，為回饋等待已久的會員支持，在開跑首7日7／14至7／20期間，用skm pay首度加碼會員同步消費積點！意即消費當下獲得紅利點數之外，還能在檔期消費全部累積時再回饋一次，所以最高回饋直接拉至7.3%，怎麼看都是給好給滿，太佛心啦！快把DM跟想買的東西列出來，趁首7日一次賺滿滿！

▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）▲新光三越夏季卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

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