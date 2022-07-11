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帝舵自製機芯錶不到10萬元！　冒險錶男、女都能駕馭

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▲帝舵表推出3款全新Ranger腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（TUDOR）曾伴隨英國北格陵蘭考察隊於1952年7月8日啟程、為期2年冰蓋科學研究，當時探險隊員還記錄下30只Oyster Prince腕錶在險惡環境下的數據，盛讚錶款的精準性能，進而催生出以探險為主題的Ranger腕錶，今年適逢考察隊成立70周年，品牌推出新一代Ranger腕錶，搭載自製MT5402型自動上鍊機芯，定價不到10萬元，價格相宜非常吸引人，代言人貝克漢第一時間已戴上手。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲貝克漢搶先戴上帝舵表紀念英國北格陵蘭考察隊成立70周年推出的Ranger錶款。（圖／Tudor提供，以下同）

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲1952年英國北格陵蘭考察隊一位探險隊員向帝舵表致函，稱其腕錶精確且從不需手動上鍊。

「Ranger」一詞可追溯至1929年，帝舵表創辦人Has Wilsdorf註冊此名稱，直到1960年代Ranger與其代表的美學風格才逐漸成型。今年為紀念英國北格陵蘭考察之旅70周年，重現冒險精神Ranger錶款會散發綠色夜光的3、6、9、12數字時標等經典元素，同時與時俱進，裝載具70小時動力儲存的自製機芯，鍊帶錶款還配備快速調節系統的帝舵表「T-Fit」帶扣，另有搭配皮膠合成錶帶、紅色與米色條紋裝飾的綠色織紋錶帶款式。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵Ranger腕錶共有3種錶帶樣式，分別為鍊帶96,500元、皮膠合成錶帶86,500元、飾有紅色及米色條紋的綠色織紋錶帶86,500元。

細究帝舵新版Ranger腕錶外型，錶徑39毫米男、女都適合佩戴，錶殼與錶帶都經過磨砂處理，驚喜的是外圈內緣竟以拋光處理，猶如一道細緻光圈，此外，搭配啞黑色粒紋面盤，處處顯露精緻細節。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵Ranger腕錶錶徑39毫米，女性也適合佩戴。

Seiko於1965年發表日本史上第一只潛水錶，隔年伴隨日本南極考察隊前往極地任務，直至1969年間都有Seiko相伴，品牌於1968年打造首款搭載300m防水與振頻達每秒10次的自動上鍊機芯潛水錶，啟發今年推出的1968年潛水錶現代演繹版本SLA055J1，錶殼、錶圈及錶冠以獨家研發、抗腐蝕性更勝不鏽鋼的白鋼製成，面盤漸變藍色詮釋南極冰山的景色，內載專為潛水錶研發的8L35機械機芯，此新錶將伴隨考察隊成員們一同前往南極，共同出征第63次任務。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版SLA055J1，139,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

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關鍵字：

帝舵, TUDOR, Seiko

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