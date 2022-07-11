溫網決賽成男神寶地！洛基、蜘蛛人⋯都到場　連Krystal都搶合照

▲溫網決賽場邊大咖明星排排坐。（圖／達志影像）



記者王則絲／外電報導

上週末溫布頓網球公開賽最精彩賽事男單決賽正式落幕，吸引到各界大咖一同參與盛事，更讓場邊觀眾席儼然成了「男神寶地」，包括「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）、「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、傑森史塔森（Jason Statham）和阿湯哥（Tom Cruise）⋯⋯全排排坐，讓同場出席的韓女星Krystal（鄭秀晶）都抵擋不了魅力、搶著合照。

剛過完60大壽的湯姆克魯斯，因《捍衛戰士：獨行俠》再度登上人生巔峰，到哪都是最大焦點，熱愛運動的他今年也出現在溫網觀眾席上，男單決賽這天他穿著的是灰藍色的西裝，戴上墨鏡，一如既往的帥氣。

▲湯姆希德斯頓穿著深藍色雙排扣西裝，像極了影集中洛基的造型。（圖／翻攝自IG@ralphlauren）



場邊男神不只阿湯哥，在漫威宇宙中飾演「洛基」的湯姆希德斯頓，如同雕像般步入會場，即便鼻挺西裝包緊緊，依然讓粉絲直喊：「So Hot！」；「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德一身卡其色西裝外套搭配米白西裝褲，在場邊顯得特別亮眼，完美演繹英倫紳士。

▲安德魯加菲爾德淺色西裝特別亮眼。（圖／翻攝自IG@ralphlauren）



包括上述湯姆與安德魯在內，同樣到場觀賽的韓星Krystal與柳俊烈，皆是穿著RALPH LAUREN的造型亮相，Krystal穿著斜肩背心與短褲，替男士們的端莊增添不少活力，而身為明星的她在男神們面前也一秒化身小粉絲，開心的在IG上傳了與安德魯的合照，讓粉絲好生羨慕。

▲Krystal和柳俊烈也穿著RALPH LAUREN服裝現身溫網，Krystal開心分享與安德魯的合照。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



場邊還有一對時髦的佳偶特別吸睛，原來「最帥光頭」傑森史塔森也牽著超模老婆蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）來看球賽了，54歲的傑森史塔森狀態超好，十分挺拔帥氣，老婆則是以一襲潔白的連身裙素雅出席，勾勒出她招牌的火辣身材。

▲傑森史塔森牽著超模老婆蘿西杭亭頓一起前往看球賽。（圖／達志影像）



►凱特王子妃溫網頒獎秀愛的卡地亞 喬克維奇奪冠75萬名錶搏曝光

►「驚奇隊長」秀超深川字腹肌粉絲看呆 披上華麗披風降落迪士尼