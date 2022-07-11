Lisa金裝配60萬珠寶閃爆　腳踩5公分增高鞋身材比例更好

▲Lisa在寶格麗巴黎酒店拍美照，身後是巴黎地標艾菲爾鐵塔。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK成員Lisa，為義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）代言人與法國時尚品牌CELINE全球品牌大使，飛歐洲參加品牌活動猶如家常便飯，她也樂於分享她在歐洲工作的美照。近日她穿上金色亮片外套搭配牛仔褲在巴黎寶格麗酒店留影，搭配總值近60萬元的寶格麗B.zero1 Rock Chain系列珠寶，為輕鬆穿搭增添時髦氣息。

▲Lisa佩戴寶格麗B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊（左）333,000元，黃K金鉚釘鑲鑽戒262,800元。

Lisa在下榻的巴黎寶格麗酒店玩自拍，不時眨眼並露出燦爛笑容，模樣俏皮可愛，她也展露時尚穿搭，以黑內搭配上閃亮亮的金色亮片外套、丹寧褲，非常吸睛，而為呼應存在感強烈的金色外套，她同時戴上寶格麗經典之作B.zero1注入搖滾味的新設計B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊與黃K金鉚釘鑲鑽戒，更加耀眼。





▲Lisa金色亮片外套搭配寶格麗珠寶很搶眼，腳穿CELINE要價28,500元BLOCK運動鞋。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

小心機則藏在腳下，身高167公分的Lisa穿CELINE小牛皮楔型外底BLOCK運動鞋，白色鞋面裝飾黑色線條簡潔大方，鞋底高度則約有5公分高，讓她偷偷增高成功，身材比例顯得更修長了。

▲Lisa眨眼燦笑玩自拍，模樣俏皮。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



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