林俊傑、潘瑋柏又撞勞力士　被左錶冠與綠黑陶瓷圈燒到

▲林俊傑常戴RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，約6,460,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（ROLEX）2022年話題錶款Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）腕錶，以重新回歸的左錶冠與綠黑陶瓷圈設計吸睛，演藝圈愛錶出名的潘瑋柏5月時在IG限時動態曬出此錶，同時附上比「YA」的貼圖表達欣喜之情，相隔近2個月，林俊傑分享打電動影片，也戴上同款錶吸睛，兩人再次撞錶洩露收藏品味極為相似。

▲林俊傑打電玩戴勞力士年度話題錶款Oyster Perpetual GMT-Master II。

Oyster Perpetual GMT-Master II被視為近期最難搶的勞力士之一，特色是錶冠與錶冠護肩移至錶殼左側，日曆窗與小窗凸透鏡亦調整至9時位置，搭配極具辨識性的綠與黑雙色Cerachrom陶質字圈，雖然官方定價365,500元，但市場上已炒到超定價才有機會入手。

▲潘瑋柏曾在IG限實動態亮出勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，365,500元。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏與林俊傑皆是錶界收藏快手，最新的話題錶款總在第一時間上手，喜愛的名錶品牌也極為相近，都擁有不少RICHARD MILLE、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）錶款，兩人都沒錯過勞力士今年強打的Oyster Perpetual GMT-Master II，壯大驚人的名錶收藏陣容。

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