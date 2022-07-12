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最勇敢追愛的3大星座！Top 2幸福是靠爭取來的，不怕失敗也不怕受傷

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▲▼ 最勇敢追愛3星座 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

每個人個性不同，對待愛情的方式也不一樣，有些人比較被動、缺乏勇氣，寧願慢慢等，也不敢踏出一步；有些人則是相反，勇氣、信心爆棚，遇到心儀對象就會主動出擊去追愛。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開最勇敢追愛的3大星座，尤其Top 1是超級行動派，心裡想要就會勇敢去追。

▲▼ 最勇敢追愛3星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：雙子座

頭腦聰明機靈，口才又好的社交王雙子座，對於熱衷的人事物，向來不會吝嗇展現他們的喜愛，而雙子能勇敢追愛，也是因為他們有足夠的自信，如果遇到困難他們就會想辦法去克服。雙子不喜歡理所當然，加上好奇心強，充滿探索的慾望，所以遇到的困難會比較多一點，但他們不會考慮這些，「做不到？」「克服不了？」等到真遇到時再說。

▲▼ 最勇敢追愛3星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：射手座

因為及時行樂是射手座的人生信仰，對天性樂觀、行動力強的他們來說，如果現在愛上了一個人，有什麼理由不去追？尤其人生這麼短，既然喜歡就要去追追看。而且在追求戀人方面，射手不怕失敗，也不怕會受傷害，對他們來說，幸福是自己爭取來的。

▲▼ 最勇敢追愛3星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：牡羊座

火星守護的牡羊座，天性直來直往，一直以來都是行動派，行動力滿分的他們，心裡想要的就會勇敢去追求，不管面對什麼都是簡單直接，但一旦他們發現彼此不適合，分得也很快，一樣簡單直接。這就是牡羊座的性格，什麼事都要很明確，就算要撕破臉也是很明確。

►與愛情相比更重視友情的3大星座！Top 1愛自由，最怕被戀愛綁架

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 追愛, 牡羊, 射手, 雙子

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