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肥肚好困擾？營養師曝小腹凸的8個原因：壓力大也有影響

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▲▼ 營養師揭8個小腹凸的原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲愛吃甜食、喝酒過量都是可能造成小腹凸出的原因。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有些人其實不胖，但因為小腹凸出，看起來就胖好幾公斤！你是不是也很疑惑自己為何小腹大？知名營養師張家榕就分享會讓小腹變大、凸出的8個原因，快從今天開始注意改善，告別「小腹婆」稱號。

▲▼ 營養師揭8個小腹凸的原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃姿勢不良

像是久坐、駝背等姿勢不良或內臟下垂等也會讓小腹凸出。建議長時間坐著辦公的人，可抽時間起身活動，少駝背、不翹腳。

＃骨盆前傾／後傾

有些人是因骨盆前傾或骨盆後傾關係，讓小腹看起來比較凸出。若是這個原因就需要找專業人員幫助調整改善體態。

▲▼ 營養師揭8個小腹凸的原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃愛吃甜食、加工食品

像是甜食、加工食品和精緻澱粉，吃多容易累積腹部脂肪。建議飲料改選無糖，減少糖分攝取，精緻澱粉也要少吃。

＃便秘

平時太少吃蔬果，導致排便不順、便秘者，建議日常飲食中要多吃新鮮蔬果等高纖食物，並多喝水，幫助排便順暢。

▲▼ 營養師揭8個小腹凸的原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃肌肉量不足

核心肌群沒力、小腹肌肉鬆弛，看起來下垂又凸出，加上沒運動會讓囤積在腹部的脂肪更不容易消。建議養成運動習慣，多訓練核心。

＃脹氣

避免攝取容易脹氣食物，多活動並補充好菌，幫助減少脹氣情況發生。

＃過量飲酒

過量飲酒也會造成腹部脂肪堆積。建議適量喝酒，少吃油炸、重鹹食物。

▲▼ 營養師揭8個小腹凸的原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃壓力大

壓力大會吃生壓力荷爾蒙，容易讓人暴飲暴飲，都會讓你肚子悄悄往橫向發展。適當紓解壓力、睡飽睡好，並可補充鈣、鎂、色胺酸。

最後，營養師更提醒，想瘦小腹不能靠節食，節食會讓肌肉流失，使得小腹肌肉鬆弛，看起來就會下垂又凸出，再加上如果是長長久坐沒運動的人，脂肪會更容易囤積在腹部。

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